一群外籍遊客2月初將高雄旗津大型裝置藝術「海珍珠」當成極限競技運動場，騎著單車在內炫技，更撞出巨大聲響，海珍珠藝術裝置遭刮傷，引發群眾關注，由於目前警方尚未找到真正的破壞者，高市府觀光局表示，會先以例行性保養經費予以修復。

先前有一群外國旅客帶著單車到旗津海域周邊，並將「海珍珠」內牆當成極限運動競技場，從遠處沙灘上加速後飆上貝殼牆，到至高點再迅速轉向向下滑行，多次騎著單車在裝置藝術內競速、炫技，撞擊貝殼牆的過程更是發出巨大聲響，甚至還有同行友人拿著攝影機在旁錄製影片。

高市府觀光局獲報後立即派員前往「海珍珠」巡查檢視，當時並未尋獲該群外籍人士，但裝置藝術內部確實有發現刮傷的痕跡，因此向警方報案，並要求警方調閱監視器，查出損壞公物的相關人員。

但目前警方並未找到在「海珍珠」內飆車炫技的2名男子，對此，高市府觀光局表示，經派員初估海珍珠牆面受損輕微，警方若無法找出破壞者，會先以例行性保養經費予以修復。