一名58歲女子近來常有頭痛症狀，但她解決方式就是吃市售的止痛藥，但頭痛不適症狀持續反覆且頻繁，朋友勸她不要依賴一般成藥，女子經檢查發現，原來是腦動脈瘤造成。醫師表示，腦動脈瘤一旦破裂出血，約有3分之1的患者到院前死亡，好發原因與抽煙、喝酒、作息不正常、壓力、高血壓有關，該女子就有高血壓病史。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，女子的頭頸部磁振造影檢查（MRI）顯示，其大腦左側有一個1公分的動脈瘤，若腦動脈瘤達0.5～0.7公分就可能破裂，造成出血性腦中風，嚴重可致死，因此該女子「等於攜帶一顆不定時炸彈，隨時可能破裂奪命。」

錢政平說明，腦動脈瘤好發45歲以上成人，原因與抽煙、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。該女子本身有高血壓問題，就是發生腦動脈瘤的高危險族群。

錢政平說明，腦動脈瘤其實不是一般認知的腫瘤，而是在腦血管分支處血管壁因為承受強大的血流直接衝擊，而逐漸變薄脆弱，時間久了形成不正常的凸起，進而形成腦動脈瘤，因此高血壓是此病的重要因子，目前全台約529萬人罹患高血壓。

他表示，腦動脈瘤通常無症狀，極少數會有頭痛、噁心、嘔吐、脖子僵硬、畏光等症狀，常見是健檢時發現，更嚴重是破裂出血後才查出有動脈瘤，一旦破裂往往會造成嚴重腦出血，大約有3分之1的患者在送急診到院前死亡；就算及時送醫治療後，仍約有3分之1的病人因動脈瘤破裂時的嚴重出血造成腦部細胞受損，會肢體殘障、植物人等後遺症。