針對民進黨批評南投是「林氏家族政治」等攻擊。南投立委補選候選人林明溱的兒子林儒彬，今天在受天宮廟前宣布：「我不會參選2024區域立委！」、「我的父親林明溱，這次選完後，也不會再投入2024立委選舉」，他並呼籲民進黨停止烏賊戰。

國民黨主席朱立倫今天中午陪同南投立委補選候選人林明溱及競選總幹事林儒彬到名間鄉受天宮參拜，林儒彬作上述重大宣布。

「我不會參選2024區域立委！」林儒彬在受天宮廟前表示，民進黨不斷抹黑攻擊，用南投縣是「林氏家族政治」說法來欺騙選民，為了遏止謠言，他不會參選2024區域立委」，並進一步強調：「我的父親林明溱，這次選完後，也不會再投入2024立委選舉」。

林儒彬表示，過去，他擔任南投縣黨部主委，無私為黨奉獻，一心為了黨能夠更好、好表現。8年前大選時，縣市首長勝選，但南投過半鄉鎮都輸掉，這次他擔任主委收復過半的鄉鎮長，包含縣長也贏，這是勝利起步的第一步，希望2024年一定會有更好的優秀人選，來打贏民進黨、打贏2024區域立委的席次。

至於宣布不參選2024年立委，是否與近日民調有關？林儒彬回應表示，他此舉單純是為了澄清謠言。他並批評，民進黨這次選舉還是用老套的抹黑手段，不斷造謠，也可能製造假民調來拉抬選情。

林儒彬抨擊對手蔡培慧，選了南投第一選區立委、縣長選輸了，再來選第二選區立委，並質疑為何麼都是蔡培慧選？根本是前無古人、後無來者，為什麼不讓大家都有機會出來競選？都讓她一個人選就好。

國民黨主席朱立倫訪南投輔選，林儒彬宣布：父子都不選2024立委。（林明溱競選總部提供／楊靜茹南投傳真）

朱立倫則表示，這次立委補選選舉從正面角度出發，誰能夠第一天就上手，替南投爭取最多預算、配合許淑華無縫接軌，才是為南投好的最佳人選。

朱立倫強調，林明溱犧牲奉獻，絕對不是民進黨造謠抹黑，林儒彬鄭重地宣示，相信能讓南投縣民都看到，林明溱是為了南投縣民，也會培育更多年輕世代，讓南投更有希望。