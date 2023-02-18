美國諾福克海軍造船廠（Norfolk Naval Shipyard）現代化翻新工程破土

1767年建的諾福克海軍造船廠（Norfolk Naval Shipyard）周三破土，展開3億美元（約90億台幣）的現代化整修工程，向未來邁進一大步。

據美國海軍官網和軍事網（Military.com）17日報導，1942年興建的8號乾塢（Drydock 8）和鄰近泊位將會翻新，這樣才能滿足比尼米茲級（Nimitz-Class）航母寬了4英尺（約1公尺）、排水量多了3,000噸的福特級（Ford-class）航母所需。

美國海軍艦隊司令部司令柯德爾（Daryl Caudle）說，這是極為明智的投資，早就該做了。他強調，要讓船及時出港，最大的限制因素之一，就是乾塢的容量。

美國國會稽核處（GAO）2020年發現，在4大國營船廠中，有75%航母和潛艦維修工程完成的時間都比原本預定的晚。身為聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）成員的基根斯（Jen Kiggans）說，外面的世界很危險，對手虎視眈眈，關注美國的戰力。他指出，美國必須讓這些軍艦能航行，以完成任務。

而諾福克海軍造船廠指揮官伍芙森（Dianna Wolfson）則說，這是絕對必要的。她並認為，這些乾塢是國寶，而如今美國正在投資這些國寶。美國海軍共要投資210億美元（約6373億台幣），進行為期20年的船廠基礎設施完善計畫（Shipyard Infrastructure Optimization Program, SIOP），而翻新8號乾塢只是其中的一部分。