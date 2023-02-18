看好即日至4月將有40萬名以上各地歌迷在高雄消費，高雄市政府「加食延暢」促進演唱會經濟行動17日正式啟動，在地12家百貨也熱烈響應，歌迷憑門票或票根即可享優惠。包括夢時代10元搭摩天輪、SKM PARK免費兌換限量購物袋、大遠百化妝品限量商品等好禮。

高雄市經發局表示，18日晚間知名西洋樂團新好男孩將在高雄巨蛋舉辦演唱會，接著還有西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天及張惠妹等知名歌手樂團演出。

包括新光三越左營、三多，漢神巨蛋、漢神百貨、夢時代、義享天地、義大世界、大遠百、SOGO三多、SKM PARK、大立及左營環球購物等12家百貨都動起來祭出各式優惠搶客，樂迷只要憑門票或票根，就能享有吃喝玩樂及購物等各項優惠。

其中漢神購物廣場緊鄰巨蛋有地利之便，業者更表示，捷運巨蛋站可連結包括主場館等各演唱會場地，館內更有多家南部獨家專櫃、主題餐廳，是最適合逛街及演唱會一日行程目的地。

這次優惠包括憑票或票根於全館超過40個專櫃消費享折扣或折價，還有臉書按讚兌換限量HAOFA╳高雄海神3D立體氣密型口罩2個。此外配合3月18及19日BLACKPING演唱會門票及館內消費滿千元發票，可兌換「CHIVAS 18年x LISA限量版」摸彩券一張。

同樣緊鄰捷運站的SKM PARK則規劃多重優惠，包括2月24日至4月16日憑票及會員卡兌換限量高雄草衙限定購物袋、3月16日至4月16日憑票根及館內不限金額發票完成指定口訣可兌換限量演場會必備神器。此外在指定品牌消費可享專屬折扣或折價等優惠。

夢時代購物中心則是推出原價150元的摩天輪搭乘券，憑演唱會門票搭乘只要10元的超殺優惠，盼能藉由鄰近輕軌及捷運站的交通便利優勢，吸引外地歌迷前往。

新光三越三多、左營店也都推優惠，訴求招待歌迷「高雄夜生活延長賽跑起來」，包括瓦城三多店4月30日前憑票根消費滿千贈摩摩喳喳一份，左營店則有憑票根兌換限量雪花秀潤燥六日組體驗禮，席夢思枕頭商品買一送一、康寧餐具75折、湯姆熊歡樂世界兌換5枚代幣等優惠。

位於捷運三多商圈站的高雄SOGO，有多家餐飲櫃位配合提供憑票享折扣優惠，包括B1溜溜酸菜提供消費贈陳皮梨湯、品田牧場消費2客套餐贈炙燒奶香帆立貝2顆等。

高雄大遠百也有逾20個專櫃及餐廳提供優惠方案，包括MISTER DONUTS買七送三、方師傅消費滿百9折、海底撈贈送指定菜品等。義大世界則提供4月16日前憑票根當日消費滿千元發票，出示義大會員E卡即贈吉祥物午安枕乙顆。大立百貨及頂樓遊樂園，也正規畫相關優惠方案。