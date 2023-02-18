去年俄羅斯在新車上的支出為暴跌52%，至1.5兆盧布(約204億美元)；同時新車的銷售數量也減少58.8%；汽車產量也跌到1991年蘇聯解體時的水準。

分析師仍在辯論對俄羅斯經濟制裁的整體影響。但是毫無疑問的，對於大量依賴外國汽車製造商和進口零件的俄羅斯汽車業來說，這些制裁已造成嚴重打擊。

根據分析機構Autostat的數據顯示，儘管在通膨壓力下，壓低了生活水準，民眾對二手車的支出增加了14%；但是二手車和新車的總體支出水準在2022年仍下滑了15%。

二手車銷售佔整體銷售約75%，高於2021年的55%。而且由於資金流向二手車市場，二手車價格也上漲；另一方面，新車市場的結構也出現急遽改變。

Autostat指出，廉價的Ladas品牌和售價在200萬盧布(約2.7萬美元)的中國汽車仍然在生產，但是高檔品牌汽車幾乎全數退出市場。

據一位匿名的俄羅斯民眾透露，去年他買一台Skoda的二手車，俄羅斯人更喜歡西方製造的車，而不是國產車。該中古車的售價為250萬盧布，較前一年高出了100萬盧布，但是仍比全新的便宜上100萬盧布。

據Autostat的資料，2022年新車的銷售價格上漲17%，至233萬盧布，二手車銷售價格上漲32%，為89萬盧布。