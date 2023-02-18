亞洲電材近幾年努力調整體質，一方面優化產品應用結構，擴大車用、醫療等高階高門檻產品，降低消費性電子產業比重偏高風險，另一方面強化東台廠產線生產效能與認證，加速使產線流暢，預期今年可望見到明顯成效，待訂單需求回升，營運可望重回成長。

大陸在去年12月宣布完全解封後，短期雖造成人力與生產量能的短缺，卻形成快速集體免疫、並推動景氣回升，根據中國國家統計局公告最新1月份製造業採購經理人指數(PMI)為50.1，顯示大陸境內景氣已較先前回升並重回擴張趨勢，可望帶動中國經濟與內需走揚。

亞電1月合併營收為7488萬元，年減51.59%，主要係因中國農曆新年集中1月所致。

亞電表示，雖然產業供應鏈庫存水位偏高現象雖仍存在，惟大陸疫情解封，農曆春節後將加快消耗電子供應鏈庫存水位，產業可望逐漸從谷底轉走揚，公司積極布局專利技術，持續投入材料研發，將透過既有合作夥伴，擴大產品應用範疇，推升營運重回成長，對於2023年營運，「審慎但不悲觀」。