本季交易截止日帶來引起各界的關注及轟動，尤其籃網球星厄文（Kyrie Irving）向球團申請交易離隊，撼動了全聯盟的版圖，大牌球星喊「吹密」已經成為了近幾年NBA的常態，聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）並不樂見主動申請交易的行為，這也是官方極力想要解決的問題，但他承認這非常難以限制。

相比美國其他主要的職業運動賽事，NBA頂級球星往往掌握很大的權力，做出球員名單異動、教練的聘用甚至交易的決定權，用自身的影響力去左右球隊的未來，更不用說任意決定自己的去留，近年里歐納德（Kawhi Leonard）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）及哈登（James Harden）都是逼宮交易的例子。

接受《SportsCenter》訪問，席爾佛表示正常的球員流動對聯盟是非常健康的，球隊經由交易補強了現有陣容，或是迎來重建的機會，但席爾佛強烈反對球員申請交易的行為，「這是聯盟想積極解決的問題之一，我們不希望這種事情發生，必須要很認真關注這類問題，確保每位球員都必須履行他們的合約。」席爾佛坦言這種情況會持續發生，無論是球員申請交易，還是球隊為了補強而犧牲旗下願意效忠的球員，目前也還沒有具體的方案來限制球員申請交易。

若聯盟確定祭出嚴格限制，球員也可以反駁席爾佛要求球員履行合約的主張，球隊在未經球員同意的情況下將他們交易出走，也能算是違反合約的行為，這也或許是席爾佛認為推動限制申請交易難以實施的原因。