美國商務部今天表示，為促進半導體製造及研究，將任命十多人組成一個團隊，負責監管527億美元（約新台幣1.6兆元）的政府資金。

路透社報導，商務部表示，這支新團隊的成員將包括具有管理大型聯邦計畫經驗的官員、半導體產業專家，以及有金融相關經驗的高階主管。

商務部表示，商務部官員費雪（Todd Fisher）將出任投資長；費雪曾在美國私募股權投資公司KKR集團（KKR & Co.）工作近25年。

新加入團隊的成員包括曾任聯邦眾議院科學、航太與科技委員會幕僚的卡拉漢（Rebecca Callahan）；策略長杜葉（Morgan Dwyer），他曾領導白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）國安部門；風險管理長由商務部官員庫里茨克斯（Andrew Kuritzkes）出任，他曾在金融服務控股公司道富集團（State Street Corp.）負責風險管控。

美國國會去年8月同意投入527億美元促進半導體製造與研發，且為晶片製造商提供25%的投資稅額抵減，估計價值達240億美元，並針對在美國建新廠或擴廠，提供390億美元政府補貼。

商務部規劃本月發布第一次「撥款機會通知」（Notice of Funding Opportunity），為啟動撥款程序踏出關鍵一步。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）下週將說明這項計畫的長期目標。她表示，新團隊將確保資金用來「刺激生產與創新，振興我們國內的半導體產業，同時好好管理納稅人的錢。」

去年9月，商務部首席經濟學家查特吉（Aaron "Ronnie" Chatterji）被任命為國家經濟會議（National Economic Council）晶片法（CHIPS）執行委員會的白宮協調人；前財政部官員施密特（Michael Schmidt）被任命為商務部晶片法計畫辦公室主任。