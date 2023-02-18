東螺溪整體水環境投入7.66億元，立委謝衣鳳和縣府聯手爭取水環境整體改善計畫，總共核列7.66億元，包含6項子計畫，已陸續完工和發包動工。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

東螺溪整體水環境投入7.66億元，立委謝衣鳳和縣府聯手爭取水環境整體改善計畫，總共核列7.66億元，包含6項子計畫，已陸續完工和發包動工。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

東螺溪又稱彰化母親之河，立委和縣府聯手爭取水環境整體改善計畫，總共核列7.66億元，包含6項子計畫，已陸續完工和發包動工，讓東螺溪不只是生態候鳥的廊道，也是畜牧廢水循環利用的場域，更是智慧農業升級的示範點。

立委謝衣鳳表示，2020年5月1日，邀請水利署長和縣長王惠美共同會勘彰化母親之河東螺溪的整治規劃，呼籲東螺溪不僅水質要淨化，希望進一步發展親水設施規劃，結合東螺溪的人文地產，將東螺溪打造成彰化冬山河。

東螺溪整體水環境投入7.66億元，立委謝衣鳳和縣府聯手爭取水環境整體改善計畫，總共核列7.66億元，包含6項子計畫，已陸續完工和發包動工。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

2021年11月8日再次邀集經濟部相關部會一同考察東螺溪水環境整體改善計畫，期盼中央能盡速研擬完整的東螺溪綜合治理策略，謝衣鳳指出，東螺溪最主要的汙染源來自於畜牧廢水，感激彰化縣養豬協會與地方NGO團體進行沼液沼渣與農田媒合，希望環保署與農委會能儘快協助彰化縣養豬業者進行設備升級與減廢計畫。

中央「東螺溪水環境整體改善計畫」總共核列了7.66億元，包含6項子計畫，「東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程」歷經2022年9月8日完成設案發包作業，已預計2023年4月底完成工程案發包作業。

此外，還有已經完成設計按發包的「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」、「東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫」、「東螺溪的北斗渡船頭及埤頭木棉花道之文化綠廊水環境改善整體計畫」等。

立委謝衣鳳表示，3年多前發現一群志工在東螺溪默默辛苦耕耘，和縣政府一起向中央爭取經費，特別感謝中央與地方協力合作促成「東螺溪水環境整體改善計畫」，讓東螺溪水岸景觀得以重生。