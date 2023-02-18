陶比麥奎爾（左）與艾莎岡薩雷也參與演出。（Apple TV＋提供）

奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）主演影集《別說不可能》講述氣候災變正對人類所有一切關心事物造成劇烈影響，同時也探討現實世界中不可忽視的全球議題。近日釋出正式預告，還可見「初代蜘蛛人」陶比麥奎爾、《永恆族》陳靜和因《六人行》中「羅斯」一角廣為大眾所知的大衛史威默（David Schwimmer）也在這場末日倒數的舞台上。

《別說不可能》由8條不同的故事線緊密交織組成，各自講述每位主角關於家庭、工作和感情的發展，而在面對全人類的共同挑戰氣候變遷的同時，也將分別顯露出每個身份與角色的不同反應和選擇。完整陣容包含梅莉史翠普、艾德華諾頓（Edward norton）、基特哈靈頓（Kit Harington）、戴維德迪格斯（Daveed Diggs）、黛安蓮恩（Diane Lane）和印蒂拉巴馬（Indira Varma）皆參與演出。

Extrapolations — Official Trailer | Apple TV+

該劇由《全境擴散》導演史考特Z伯恩斯（Scott Z. Burns）執導、撰寫劇本和擔任執行製作，這是他繼《全境擴散》後相隔近12年度再次創作有關末日議題的作品，觀眾也將能在本劇中看見史考特獨有的視覺美學，偏冷的色調中又能見到精緻度，強調每個事件「過程」的漸進剪接和調動。

《別說不可能》共8集，自3月17日起，在Apple TV＋首播3集，最後1集播出時間為4月21日適逢世界地球日當週，期許觀眾能藉由影集響應不可忽視的氣候變遷問題。