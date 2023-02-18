「嗶」一下，搭捷運、公車趴趴走；「按」一下，揪團轉帳立即完成；「掃」一下，生活繳費、購物超方便。你也是這樣使用iPASS一卡通嗎？一卡通九週年「數據賦能‧無限可能」特展於駁二藝術特區登場，透過將大數據視覺化，一卡通公司向大眾揭示：iPASS一卡通不只是一張卡片，在「嗶經濟」當道的時代，行動支付能做的比想像多更多！

一卡通九歲了！每一個日常感應瞬間 創造數據起點

走進偌大展場，小朋友興奮拿起「巨大版」一卡通儲值卡靠近刷卡機，瞬間響起熟悉的捷運列車進站音樂，喚醒整個空間；繽紛的Q版人像一排排布滿看板，讓參觀民眾紛紛好奇探看。「數據賦能‧無限可能」一卡通九週年特展於駁二大勇倉庫群P3-1倉庫開展，展期至2月底，以一卡通四大支付情境──「交通搭乘、民生消費、生活繳費、社群互動」為主題，不但可透過遊戲機台體驗行動支付的便利，更運用AR（擴增實境）將虛擬數據與實體場景結合，讓參觀民眾輕鬆進入數據分析的奇幻旅程，探究每一個日常感應背後的奧秘。

iPASS一卡通「數據賦能．無限可能」9週年特展，即日起至2月28日於高雄駁二藝術特區大勇倉庫群P3-1倉庫展出。(圖片提供/一卡通票證股份有限公司)

現場展售多款一卡通熱門新卡，吸引民眾駐足端詳。(攝影/高嘉澤)

「展場內所有的消費體驗，都不會看到現金。」一卡通公司資深管理師陳冠廷說，為了讓改變從微小日常做起，展場特別規畫超高人氣的「無接觸體驗區」，設置扭蛋機、夾娃娃機、自動販賣機、姓名貼紙機等人氣機台，共同點是全數不接受現金，必須使用iPASS MONEY零接觸支付，更祭出體驗優惠價吸引民眾註冊下載，讓大小朋友一窩蜂拿出手機試手氣。旗津區居民蔡太太一手牽著小女兒，一手抱著剛夾到的小飛象玩偶，開心分享使用一卡通的日常：「平常帶小朋友搭捷運、公車出門溜搭，都是用手機掃描一卡通乘車碼，免去拿卡片的麻煩。」此外，透過手機iPASS MONEY消費購物、轉帳給親友等，不僅省時，轉帳紀錄也一目了然，「一用就愛上！」

展場「無接觸體驗區」人氣超高，遊戲機台全不接受現金，必須使用iPASS MONEY零接觸支付。(攝影/高嘉澤)

展示櫃一字排開五花八門的造型票卡，包括：超人氣動漫聯名款、絨毛娃娃、品牌合作手錶…等，甚至是可行動支付的佛珠，開發部門可說是將想像力開到最大，用無限創意圈粉。極具收藏價值的迪士尼100週年套卡於特展首日開放限量預購，更是一開賣就完售，假日限定的可愛票卡加1元多1件、限量福袋等，都是特展限定販售，讓粉絲可以一次網羅所有喜愛的商品。現場還有打卡、註冊及愛心捐款拿好禮的活動，民眾可得好好把握。

極具收藏價值的迪士尼100週年套卡於特展首日開放限量預購，一開賣就完售。(圖片提供/一卡通票證股份有限公司)

超人氣天竺鼠車車化身一卡通，到特展購買還有驚喜優惠。(攝影/高嘉澤)

展示櫃一字排開五花八門的造型票卡，連佛珠都能化身一卡通支付工具。(攝影/高嘉澤)

香油錢也能PAY！一卡通單月儲值飆破兩百億

一卡通公司董事長廖泰翔開幕致詞時表示，一卡通成立9年，初期以電子票證帶動首波成長，在交通及小額支付場域打下基礎；2018年起與LINE台灣、LINE Pay合作電子支付，今（2023）年1月單月儲值金額超過220億元，轉帳金額則超過100億元，兩者市佔皆超過7成，為國內收受儲值款項金額第一名的電子支付系統，成績亮眼。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，iPASS MONEY單月的轉帳金額和儲值金額正式突破100億和200億，兩者市佔都超過7成，高居全台第一。(攝影/黃敬文)

「一卡通真的超級方便！」來自台南的梁先生表示，這次與女朋友到高雄遊玩，無論是搭捷運至駁二看展或繳納停車費，旅途中習慣使用iPASS MONEY付款，平時也會透過iPASS MONEY轉帳給好友，使用電子支付已成為日常。一卡通消費範圍廣泛，從民眾最熟悉的交通運輸、日常吃喝玩樂外，與生活息息相關的水電費、瓦斯費、學雜費、停車費、規費、繳稅費…等超過3500種生活繳費項目，甚至連社福捐款及香油錢捐獻，都能用iPASS MONEY搞定。

透過數據解密，可一窺一卡通消費者輪廓。左起為高雄市長陳其邁、LINE台灣董事長陳立人、一卡通董事長廖泰翔。(攝影/黃敬文)

「『交通搭乘』一直是使用一卡通支付的最大宗，但從去年的數據來看，『社群轉帳』成長相當快速，兩者佔比也越來越相近。」一卡通公司資深管理師陳冠廷說道。依據去年消費數據顯示，iPASS一卡通使用者以「交通搭乘」佔35.96%奪冠，社群轉帳32.28%第二，接著為民生消費佔26.04%，生活繳費佔5.73%。數據更顯示，透過iPASS MONEY轉帳、消費的高峰落在中午時分──想像一群飢腸轆轆的上班族，正拿出手機轉帳給辦公室揪團的團長，或在便當店掃條碼付款。「社群轉帳」、「民生消費」急起直追，顯示無論是線上、線下電子支付需求越來越大；防疫意識覺醒，以及電子支付跨機構共用平台功能上線，民眾彈指間就能快速完成轉帳、繳費，也間接帶動「嗶經濟」蓬勃發展。

一卡通九週年特展以交通搭乘、民生消費、生活繳費、社群互動等四大支付情境為主題，帶領民眾進入數據分析的奇幻旅程。(攝影/高嘉澤)

數據解碼推進器 一卡通3.0擴大生態系版圖

iPASS一卡通自2014年發展起，以1.0儲值卡與2.0電子支付階段造就兩波成長曲線，尤其iPASS MONEY於2018年正式進軍電支市場，成為完整台灣支付基礎建設的一塊重要拼圖。一卡通作為電支、電票全領域完整之Fintech公司，擁有超過3800萬儲值卡發行量、超過550萬名iPASS MONEY用戶及超過44萬個消費據點；作為金管會管理的電子支付機構，一卡通公司會在合法合規下運用用戶數據，以「數據賦能」做為推進器，持續擴大服務版圖，推出包括精準行銷、ESG企業解決方案等，全力衝刺下一波3.0成長曲線。

公益價值帶路 創新提案驅動城市數位轉型

一卡通從電子票證、電子支付到現在結合金融科技，高雄市政府作為相當重要股東，一路上積極協助一卡通不斷求新求變。過去兩年間，市府攜手LINE台灣及一卡通公司推出許多具公益色彩的專案，包含：疫情期間推出「高雄好家載」，透過LINE熱點結合iPASS MONEY，串聯計程車業者、餐飲店家及民眾三方互助，間接促進店家數位轉型；2022台灣燈會在高雄期間推出「五行暢遊碼」，透過個人專屬QR Code，整合交通、購物、預約導覽、優惠券等功能，落實智慧防疫；高雄市舉辦「台灣設計設計台灣」期間，一卡通乘車碼服務也整合在「高雄幣平台」，帶給使用者全新的行動科技體驗。

2022台灣燈會在高雄推出「五行暢遊碼」，透過個人專屬QR Code，落實智慧防疫。(攝影/Carter)

高市府於疫情期間推出「高雄好家載」，透過LINE熱點結合iPASS MONEY，串聯計程車業者、餐飲店家及民眾三方互助。(圖片提供/高雄市政府經濟發展局)

高雄市舉辦「台灣設計設計台灣」期間，將一卡通乘車碼服務整合在「高雄幣平台」，帶來全新行動科技體驗。(圖片提供/高雄市政府文化局)

公共服務部分，一卡通公司將社福卡、交通票證、學生證與其他應用服務結合，讓長輩照顧者知道其使用情形，家長也能即時掌握小孩的位置、上學打卡機制等。未來如何持續打造「以人為出發點的支付」、強化公共服務，將創新提案打造成典範，都是一卡通公司持續努力的目標，期待透過「數據」推動更多元化的服務，帶給民眾更優質的服務體驗。

若想一窺一卡通布局，好奇大家的日常行為背後隱藏了多少數據能量，即日起至2/28止，歡迎到駁二藝術特區大勇倉庫群P3-1倉庫實際體驗，共同見證一卡通新紀元藍圖的推展。

• 一卡通九週年「數據賦能 無限可能」特展

時間：2023.2.13~2023.2.28

週一~週四11:00-18:00、週五~日、國定假日10:30-20:00

地點：駁二藝術特區 大勇倉庫群 P3-1倉庫

更多特展資訊：https://i-pass.pse.is/4nkh5b

本文作者：黃綉雯

(本文摘自《高雄畫刊》2023/02)