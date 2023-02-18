●必需消費品類股

在經濟低迷和通膨高漲的時期，由消費者需求驅動的產業往往表現優於大盤。作為防禦概念股，必需消費品類股在充滿動盪的2022年表現相當亮眼。標普500指數去年以重挫19.4%封關，但消費必需品類股僅小跌3.3%。

雖然現在經濟在技術上還未陷入衰退，但確實氣虛體弱，且通膨壓力會嚴重影響消費者對非必要商品的需求，這表示包括必需消費品類股在內的防禦股是比較安全的選擇，甚至可能再次跑贏大盤。

《富比士》報導，2023年必需消費品首選股包括好市多（Costco Wholesale Corp）和沃爾瑪（Walmart Inc）。

●醫療保健股

醫療保健股向來都是投資人的資金避風港，應該沒有多少人會因為通膨而在需要時不看醫生或不吃藥？在經濟面臨逆風之際，具防禦性質的醫療保健股通常能屹立不搖，去年僅收跌4.4%，是標普500指數11大類股中表現最佳的族群之一。今年經濟情勢仍不明朗，醫療保健股仍可能成為贏家，聯合健康保險 (UnitedHealth Group Inc)、禮來（Eli Lilly and Co）等生醫股或相關ETF或許是不錯的投資選擇。

●能源股

去年由於需求急升加上供應鏈問題導致價格高漲，讓能源業賺得豐厚的收入與獲利，在其他類股受到重創時，能源股大漲逾50%。

隨著2023年到來，目前能源業的供應鏈幾乎無法滿足需求。專家表示，如果當前情況不變，該類股不太可能複製2022年的榮景，但其表現仍可能優於標普500指數，只是領先幅度可能不如去年。

受暖冬影響，一些能源類的大宗商品價格近來大跌，如石油與天然氣，但下半年反彈的空間不容小覷。

●科技股

科技股去年跌約14%，表現慘淡，但今年來似乎重新站穩腳步，年初迄今上漲近15%。

雖然地緣政治緊張升高和宏觀經濟情勢問題讓投資人猶豫不決，但在經過去年的拋售後，現在科技股遍地都是機會。

人工智慧（AI）和雲端運算等技術的需求可望持續升高。2023年AI產值估將達到930億美元，較2022年成長12%。到2023年底，雲端運算市場估將成長15%。

隨著一些主要的數位貨幣上漲，加密貨幣市場也可望再次崛起。今年1月，比特幣上漲逾37%，以太幣上漲30%。這兩日比特幣持續走高，周四漲破2.5萬美元大關，為2022年8月以來首見。

●商務服務類股

商業服務產業涉及廣泛，主要分為企業對企業、企業對社會，以及企業對消費者三大板塊，包括廣告、行銷、諮詢、物流（包括旅行和設施服務）、廢棄物處理、人力銀行、船運、管理和安全服務等。去年該產業在宏觀逆風中實現增長，今年來儘管地緣政治問題還在且經濟仍然低迷，但該產業成長了9.1%，達到6816.6億美元，展現出其強大的韌性，很可能成為今年的大贏家之一。且預計到2027年，商業服務業可望成長到9313.5億美元。