巴拉圭在野黨總統候選人艾勒格雷（Efrain Alegre）曾說，若自己贏得大位，巴拉圭將會跟台灣斷絕外交關係，並與中國大陸建交，希望能經濟項目上，促進重要的大豆與牛肉產品出口。

總統阿布鐸指出，自己的國家只知道與台灣之間的關係，台灣並不是這次選戰中主要議題。同時，候選人在競選中說過的話，或許不能真正代表就任後的政策。沒有人敢與中華民國斷絕外交關係。因為，我們是兄弟且是命運共同體。

阿布鐸不會再角逐總統大位，目前執政黨則派出潘尼亞（Santiago Pena）來參選，潘尼亞曾表示，如果自己在4月30日打贏這場選戰，巴拉圭與台灣的關係將保持不變。

路透社指出，台巴之間近年來一直承受壓力，特別是來自巴拉圭的牛肉生產業者以及農民。因為台巴建交被這些巴拉圭民眾，視為商品出口到自己最大的全球市場，也就是中國大陸的一種阻礙。

在美國擔心，北京擴大在拉丁美洲以及加勒比地區勢力之際，中國大陸瞄準台灣的友邦，具有更大的地緣政治意義，尤其是台灣有許多國際親密盟友都位於中南美洲。