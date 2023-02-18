日前一名男網友表示，北一女畢業的女友家境困難，為了照顧植物人哥哥沒有繼續升學，兩人論及婚嫁時，對方卻以娘家做優先考量，讓他火大開轟「真的很自私，任何事都要我配合，好歹我也是文化大學畢業的」，如今女主角也在網路發文回應，感謝交往時男方的諸多付出，強調實在放不下家人，直說：「我們還是分手吧」。

15日一名男網友在臉書社團《匿名2公社》發文抱怨，從北一女中畢業的女友長相甜美，幾年前女友母親車禍過世，而哥哥成了植物人，女友為了幫忙照顧哥哥，和父親一同開發財車賣早餐苦撐家計，沒有繼續升學。

而男網友原本打算今年結婚，但女友提出要在瑞芳娘家附近租屋才方便照顧家人，讓住在蘆洲的男網友無法接受，因為他原本計畫兩人婚後一起住在蘆洲老家，讓女友在家裡經營的火鍋店幫忙，還嗆聲：「高中畢業能找什麼好工作，好歹我也是文化大學畢業的」、「女友很自私要我什麼都配合她，我該怎麼跟她溝通比較好？」

貼文曝光後，在網路上掀起熱烈討論，而女方今（18）日凌晨也發文回應，表示交往期間男方真的對她疼愛有佳，但若要步入婚姻她還是得顧慮家人，直說「謝謝你曾經對我的好，但我實在無法放爸爸一個人照顧哥哥」，為避免男方家因婚事有更多不愉快，她決定提出分手，大嘆：「況且在你眼中我只是個自私的人，我想我們不適合也不應該再在一起了」。

男方不斷傳訊息，還說「不知道妳在生氣什麼」，但女方僅淡淡地回了一句話。（圖／翻攝自FB 匿名2公社）

而女方也上傳和男友的對話截圖，其中可見，男方希望火鍋店休息時女方再回娘家探視家人，「我不知道你在氣什麼」，還搬出爸媽，表示在外租屋會有額外開銷，認為女友遲早要嫁人，不可能一輩子幫忙照顧哥哥，不過女方僅淡淡地回一句：「你不要再來找我了」。

對此，網友紛紛留言回應，「適時踩剎車和止損也是對的」、「還沒嫁就嫌棄，嫁了不就死定了」、「能讀北一女資質肯定不差，未來可以的話還是完成大學學業吧，加油」、「還沒蓋章前，好聚好散」、「結婚就是兩家庭的事，頭腦清楚的人才會幸福」、「誰說女生嫁人早晚要離開家人的？」