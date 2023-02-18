中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝18日到台中市政府拜會市長盧秀燕，進行防疫措施討論並交換意見。王必勝讚中市新冠疫苗覆蓋率全國最高，催打疫苗方式值得各縣市借鑑。盧秀燕表示，2023世界棒球經典賽WBC3月8日將於台中登場，配合中央放寬室內戴口罩規定，屆時大家看球賽可不用戴口罩，展現防疫成果。

盧秀燕表示，民眾歷經這幾年的防疫經驗，面對疫情心態較成熟，不再過度恐慌，2月20日後戴口罩規定放寬，3月8日「2023世界棒球經典賽」將在台中洲際棒球場登場，球場可容納約1萬5000人，屆時大家可選擇不戴口罩參與，但若有症狀、高齡、高風險族群則建議佩戴，若本身有疑慮也可自主戴口罩。

盧秀燕強調，國內防疫成功，所以才能舉辦全球大型賽事，這是疫情趨緩後防疫措施放寬的首場大型賽事，民眾可邊飲食邊看球賽，非常有意義，市府將持續配合中央推動防疫措施，以民眾利益為首要，協助宣傳接種疫苗的重要性。

指揮官王必勝表示，就數據績效來看，台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹，催打疫苗方式值得各縣市借鑑，一路下來感謝台中市政府的幫忙，盼中央與地方持續攜手合作，提升國人疫苗涵蓋率，讓民眾至少再接種一劑新冠疫苗後再全面解封。

王必勝表示，國內防疫要走向正常化，「2023世界棒球經典賽」在室外球場舉辦，基本上可不戴口罩，另，有關市府衛生局要求加強防疫旅館津貼，相信行政院會妥善處理。