每個人都渴望擁有絕佳好運，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專點名5生肖受到財神爺眷顧，農曆正月過後財氣大爆發，20日開始不只薪資有機會翻漲，豐厚的獎金還能拿到手軟，加上今年是「閏二月」，代表擁有雙倍好運，一直延續到24節氣「穀雨」（4/20）前後。

▍第5名、生肖羊

農曆二月（國曆2／20）開始，生肖羊的財運不錯，如果有一些早就在心裡計畫已久的項目想要同步進行，不妨付出行動，因為在此時此刻，你的改變都如同為你的財庫種下一顆財樹，有機會在未來漸漸茁壯。如果這個項目需要認證或是專業的證照，那請你務必開始著手去考，這段時間只要是為了未來富足所做的準備與付出，都將出現讓你感到開心的回報。

▍第5名、生肖鼠

生肖鼠的財運不錯，偏財旺，將會有額外的收入。想投資的你，正月之後是一個不錯的機會，無論是股票或外幣，都有機會找到進場的好時機。而你也容易在交際應酬時遇到貴人，對方可能是長輩，也可能是你的客戶，對你很有信心，讓你在職場上的地位大幅提升。此時是你賺錢的最佳時機，建議你遇到好的標的，做好風險評估後就別太猶豫。

▍第3名、生肖馬

生肖馬的財運明顯上升不少，或許在過去一段時間，你會感受到捉襟見肘的窘境，但農曆二月起，你可以很明顯的感受到荷包越來越豐厚，身邊的人都很羨慕你的財運跟財務發展。而有考慮調職或轉職的人，可以在此時轉換跑道，你很容易就能受到公司的重用，並能為自己爭取到滿意的薪資。特別是上班族，只要做好自己該做的工作，那麼上司在這個期間重用你的機會將大大增加，記得好好表現。

▍第2名、生肖猴

生肖猴的財運可望翻紅，無論在正職或是兼職工作上，都可以拿出實力，並且把每件事進行得十分順利；也由於你的表現極佳，因此薪資的部分會有所翻漲。尤其是做業務性質的人，這是個大好的機會，不排除會有許多獨自開發客戶、尋找更多合作以及簽約的契機。有些該花的錢，投資在自己身上或提升賺錢工具、設備這方面的支出不要過度節省，畢盡這是可以加強賺錢效率的必要開銷。不妨抽空去買張彩券，相信你的中獎機會比別人高出許多。

▍第1名、生肖豬

生肖豬的運勢提升、財運大爆發，尤其是賺錢能力增強很多，記得在工作上努力，把握新年後的這波財氣，做業務的人只要客戶上門，都會願意跟你簽約，而創業的人更是門庭若市、口碑極好，白領族因為上一年的努力打拚，因此平時的獎金豐盛。平時就節儉的你，在這個進財的絕佳時機就別再對自己過度苛刻了，有些早就需要升級的工作設備，如電腦、商務車、數據流量、滑鼠、鍵盤、手機等，都可以陸續添購更新，讓你做起事來能更得心應手、更有效率，進財速度也會更快。