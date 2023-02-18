國民黨議員鍾沛君、前議員羅智強先前都已宣布，要投入大安區立委初選，前國安會副秘書長楊永明今也正式宣布，要爭取黨內提名。他說，自己居住、任教在大安區40多年，看到這幾年台灣經濟、科技、能源的問題，民進黨執政七年來政策錯誤，總把選舉利益擺在台灣福祉前面，該讓最專業的立委進入國會，才是國民黨戰力的展現。

前立委蔡正元、孫文學校總校長張亞中、國民黨中常委劉大貝等黨內大老，皆出席支持。（趙雙傑攝）

楊永明曾任國安會副秘書長、行政院新聞局長，今（18）日舉行記者會宣布參選台北市大安區立委，前立委蔡正元、孫文學校總校長張亞中、國民黨中常委劉大貝等黨內大老，皆出席支持。

楊永明表示，自己居住、任教在大安區40多年，看到這幾年台灣經濟、科技、能源的問題，造成發展嚴重不均、人民生活不易，但民進黨執政七年來政策錯誤、貪腐疑雲，總把選舉利益擺在台灣福祉前面，使經濟缺乏明確發展方向，因此他以此為初衷，決定出來參選立委。

楊永明強調，未來10年是台灣關鍵的危險時代，今年也有可能發生新的台海危機，反對兩岸使用武力與威脅，但民進黨操作「抗中保台」造成台海危機，台灣需要有更審慎平衡的智慧戰略，才能遠離戰火，永保平安。

楊永明說，台灣需要熟悉國際局勢、監督國家政策、為人民發聲的立委，而擁有政務官經驗、國安專業的自己，最知道如何監督政府、因應兩岸議題，也承諾將與團隊也將延續大安區優質服務傳統。