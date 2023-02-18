高甫潔在劇中從金旻奎的站姐變成經紀人。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《神聖的偶像》改編自同名人氣網漫，《社內相親》金旻奎出道10年首度升格當男一，搭檔《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》高甫潔演出，他在劇中飾演與無名偶像交換身分的異世界大神官，為了闖蕩演藝圈，達成走紅目標，鬧出不少笑話，無奈拍完便面臨兵役，金旻奎坦言，雖然多少覺得可惜，但是拍攝時他仍盡力做到最好，希望展現不同以往的新面貌。

劇中搞笑呈現韓流偶像歌手及粉絲生態，金旻奎1人分飾異世界的大神官「倫布里」以及捧不紅的偶像團體「禹延宇」2角，原本在異世界與魔王戰鬥的他，醒來竟變成韓團「Wild Animal」成員，穿著性感露肚裝的他，還來不及搞清楚發生什麼事，就被推上台表演，只好兩手一攤大喊「我不會跳舞」，經紀人因此氣到當場離職跳槽，金旻奎笑說：「為拍戲我練了舞蹈跟歌唱，也體驗了在台上表演的感覺，我覺得偶像不是誰都能當的職業，一點也不簡單！」

高甫潔飾演的「金月」，是原著網漫裡沒有的角色，她原本是女團經紀人，卻因成員發生憾事，大受打擊，在人生陷入低潮時，被偶像禹延宇的酒窩微笑療癒，從此成為站姐，追著他到處跑，在察覺他的異狀後，決定重操舊業，成為「Wild Animal」經紀人，也與倫布里大搞曖昧。她表示，自己看金旻奎演出的《社內相親》看得很著迷，透過螢幕覺得他是個誠實又充滿熱情的演員，實際合作後，發現對方其實是調皮的大男孩，時常炒熱拍攝現場的氣氛，讓她很感激。金旻奎則對高甫潔靈動有神的大眼印象深刻。

以暖男形象走紅的男星李章宇，這次難得使壞飾演異世界的魔王，會透過黑魔法，誘惑人類並植入惡意，爲了尋找倫布里來到韓國，附身在娛樂公司副會長身上。他一直很想接演魔幻、脫離現實的角色，但苦無機會，這次終於能夠圓夢，他樂在其中地說：「拍攝過程真的很有趣，我只要手指一比、腳一踩，就可以打倒對手，但我好像有點過度投入在角色當中了，最近得老實待在家裡才行，免得惹事生非。」《神聖的偶像》每週四、週五10點於愛奇藝國際站、LINE TV、friDay影音播出。