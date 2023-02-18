台南市紅蔥頭占全台產量9成，七股區又是台南是最大產區，去年價格低廉造成農民慘賠，今年種植銳減又逢新冠肺炎疫情解封，餐廳開放需要大量蔥花當作料理調味，價格數倍成長，七股區25日將辦紅蔥頭活動，前150位報名者可享拔蔥與生態體驗活動，1周內即額滿。

去年紅蔥頭「敗市」，每斤價格掉到8、9元，台南市各產區農民苦不堪言，今年擔心虧本反不敢大量種植，造成量少價揚，另外疫情解封後，許多餐廳大張旗鼓開業，擔任調味料裡角色的紅蔥頭大受歡迎，目前每斤價格飆到36元。

全台紅蔥頭種植面積1200多公頃，台南市即有1100公頃，占了9成面積以上，其中七股區種植面積346公頃冠於台南。但今年因為蔥農擔心賠本減種，種植面積縮為210公頃。仍是在地重要的農產特色

七股區農會25日舉辦紅蔥頭產業文化體驗活動，現場有手作紅蔥蛋捲、造型吊飾，還有七股自然生態環境導覽解說之旅，帶民眾看鹽山、紅樹林與黑面琵鷺，免費吃虱目魚粥，最後的拔蔥體驗最受歡迎，今年開放報名，150個名額一周內就額滿。

七股區農會表示，七股有鹹海風、鹹土壤，種植出來的蔥味較重，是最佳調味料理，紅蔥頭字新冠肺炎疫情以來價格都不好，今年解封後大受市場歡迎，蔥農都笑開懷。

七股區農會展示紅蔥頭作成各式副產品，包括抱枕、蛋糕、米糕、菜頭粿，今年又開發出紅蔥清油，增加紅蔥頭的經濟價值與銷路。