國道3號北向60公里處大溪路段今日下午1時許發生車禍事故，30歲王姓女駕駛疑因未保持安全距離不慎追撞前車，導致前方2輛小客車發生碰撞，一度造成後方車流回堵，所幸無人受傷，酒測確認無酒駕情形，詳細事故原因將待後續釐清。

國道警方指出，今日下午1時30分接獲通報，國道3號北向60公里處發生事故，年約30歲的王女駕駛小客車A車行駛於內側車道，因未保持安全距離不慎追撞B車，導致B車又碰撞到C車。警方立即派遣巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組到場，於事故上游字幕提醒用路人注意前方路況，聯繫警廣電台加強宣導。

國道警方表示，所幸這起事故無人受傷，現場於下午2時5分排除，肇事駕駛經酒測，確認酒測值均為0，後續將依規定調查處理。警方提醒高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3千至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，更將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人遵守速限，保持安全距離才能順利煞停。