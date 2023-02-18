2月1日為陽明交大合校日，校方將2月開學的第1周訂為校慶周，今年並以「蛻變」為主軸，希望脫胎換骨的陽明交大能夠替台灣帶來蛻變，今天除了動態的嘉年華踩街活動之外，校方也公布了包括台灣第1位擁有美國及台灣律師資格的醫師，同時跨入會計事務所的蘇嘉瑞等10位第2屆傑出校友。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大選擇化合物半導體、量子運算、細胞再生醫學、醫材轉譯、淨零排放、防災與永續發展、數位轉型、資安課題、太空科技、工程醫學、智慧醫療、普適性AI、次世代通訊、太空科技等14大領域積極規畫部署，積極參與國際競爭。

而2月1日是陽明交大合校日，校方將2月開學的第1周訂為校慶周，今年以「蛻變」為主軸，象徵經過融合後，陽明交大脫胎換骨後也替台灣帶來蛻變。

今年陽明交大校慶的主題活動跳脫傳統，除了上午延續傑出校友頒獎典禮，下午也於光復校區舉辦熱鬧滾滾的嘉年華踩街活動，計有16隊來自於各校區教職員生及外籍生的團隊參與。

校園周邊也特別邀請學生社團擺攤同歡，同時舉辦國際日活動，促進本地生及境外生文化交流。另，今晚5點半開始，平日寧靜嚴肅的圖書館更變身夜店舞池，聘請了知名DJ在現場帶動校慶舞會氣氛，林奇宏將粉墨登場擔任領舞佳賓，將現場氣氛High到最高點。

此外，陽明交大公布的10位第2屆傑出校友，包括安侯建業會計事務所健康照護部門總經理蘇嘉瑞、國軍發展無人機隊核心的中科院航空所所長齊立平、交通部次長胡湘麟、打造台灣資訊產業的聯強集團副總裁杜書全、立積電子總經理王是琦、杰力科技董事長李啟隆、廣達電腦執行副總蔡文弘、板橋榮家首長陳桂美、中榮副院長吳杰亮、高榮副院長陳垚生。

新竹市陽明交大傑出校友校慶林奇宏