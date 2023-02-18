嘉義大學森林暨自然資源學系團隊與林務局羅東林區管理處合作，將市面上常見商用木材做成標本、拍攝特徵及文字記載，合作出版《台灣常見商用木材圖鑑》第1冊、第2冊。（呂妍庭攝）

《台灣常見商用木材圖鑑》1、2冊，共介紹240種常見商用木材，其中包含55種國產材，出版團隊還把木材製成標本供民眾直觀式辨識。（呂妍庭攝）

《台灣常見商用木材圖鑑》1、2冊，共介紹240種常見商用木材，其中包含55種國產材，出版團隊還把木材製成標本供民眾直觀式辨識。（呂妍庭攝）

歷經5年查訪與蒐集，嘉義大學森林暨自然資源學系名譽教授呂福原、副教授張坤城、老師林建宗、張博任與林務局羅東林區管理處合作，將市面上常見商用木材做成標本、拍攝特徵及文字記載，合作出版《台灣常見商用木材圖鑑》第1冊、第2冊，今新書發表會，嘉大團隊除形容出版過程的不容易，也說圖鑑是目前台灣坊間最完整木材工具書。

近年木材自給率逐漸提升，台灣商用木材市場的進口材或國產材種類、品項也日趨多元，為讓民眾認識木材，適材適用，羅東林管處與嘉大團隊合作，先後出版《台灣常見商用木材圖鑑》1、2冊，共介紹240種常見商用木材，其中包含55種國產材，張坤城說，該書是目前市面上收錄種類最多、最完整的木材入門圖鑑，可說是公共工程、家具製造、木材加工或個人木創木雕工作室，及對木材愛好者最佳參考工具書。

嘉大校長林翰謙說，呂福原專攻樹木學、植物分類學及木材鑑定，在台灣樹木學界有舉足輕重的地位，包括他自己在這個專業領域30年，也多師學自呂福原，這次嘉大與羅東林管處共同出版木材圖鑑，其重要性不只在於產官學研上，未來的知識推廣更不會只限於大專院校或高中、高職，而是再向下扎根，讓國中小學童都能認識木材。

羅東林管處育樂課長吳思儀說，市面上已有很多類似木材介紹的工具書和參考書，這次雙方合作有別其他書籍內容，而是選擇把木材切面真實呈現，讓讀者可以直觀式辨識木材產種類，選材更正確外，也能避免再有魚目混珠或哄抬價格的市場亂象出現。

張坤城進一步解釋，台灣並沒有這麼多木材，一次要蒐集這麼多種木材不是很容易，需從進口商的管道取得，所以團隊花了很多時間尋訪或購買木材，再製成標本、拍照片。

呂福原提到，為使木業與木育教育推廣向下扎根，特別贈送全台高職森林科各10套木材圖鑑，含1套木材標本約380片，藉圖鑑搭配標本，將有助於農業職校學生在全國技藝競賽森林科的木材識別科目學習。

苗栗高農負責木材鑑別課程的老師羅家榮也說，高職森林科技藝競賽木材鑑別是必考科目，長久以來缺乏完整木材圖鑑作為參考依據，這次獲贈書籍和標木，相信未來在教學現場、木材推廣利用上，會有相當大的助益。