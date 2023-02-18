雲林縣政府為主動、即時發現縣內獨居長輩及弱勢家戶需求，今年啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，18日舉辦「村里幹事社工化研習」，說明雙B計畫與各項社會福利通報執行方式，希望村里幹事等第1線行政人員化身「最接地氣社工」，更主動關懷獨居長者及弱勢家戶，杜絕因飢餓、寒冷所造成的憾事發生在雲林縣。

雲林縣長張麗善（台上解說者）說明「防寒、防餓雙B服務計畫」，請村里幹事等第1線行政人員共同照護弱勢家戶。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「村里幹事社工化研習」在雲林縣府大禮堂舉行，邀集各鄉鎮市長、代表會主席與副主席、村里長、村里幹事、公所民政及社政業務承辦人員，與縣府業務相關人員共同參與，由雲林縣長張麗善主持，縣社會處說明雙B計畫內容及細節，讓與會人員了解計畫內容後展開行動，提供弱勢民眾最好的照顧。

張麗善表示，獨居長輩及弱勢家戶是否受到妥善照顧，一直是她最關心的議題，也是施政重點，年前即責成民政、社政、衛生、警消等相關局處盤點弱勢家戶名冊，建立獨居長者及弱勢家戶資料庫，了解是否有房屋修繕、餐食、物資等需求，並找出最急需個案，由社福資源及時伸出援手。

張麗善說，村里長及村里幹事在第1線服務，非常了解地方大小事，所以最適合化身「最接地氣社工」，因此未來會將弱勢家戶與獨居長者名冊提供給村里長及村里幹事，請他們實地了解家戶狀況，主動發掘其所需再通報社會處支援各種服務，落實通報責任，健全雲林縣社會安全網。

縣民政處處長蕭德恕提到，雲林縣有20鄉鎮市，幅員廣大，不論政令宣導或鄉親意見反應，皆仰賴村里長、村里幹事等基層行政人員負責傳達及提供服務，雙B服務計畫實施後，在地服務需求將倍增，要由大家與公所、縣府齊心合作，才能提供弱勢民眾最好的服務。