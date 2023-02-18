調查顯示，今年1月散戶每日淨流入美股金額平均為15.14億美元，創下歷史新高。和2021年初主要追捧營運陷入困境的「迷因股」不同，今年他們似乎更偏好超大型股，尤其是特斯拉，散戶淨流入金額超過97億美元，排名第一。

在升息與經濟可能陷入衰退的陰影籠罩下，美國科技股去年表現相當疲弱，特斯拉全年股價崩跌65%，為該公司上市以來表現最慘的一年。

其他受到散戶歡迎的投資標的還包括SPDR標普500指數ETF（排名第二）、重量級的亞馬遜、蘋果、輝達、Alphabet、超微、Meta和微軟都擠進了前10名。還有一些市值較小但具有炒短線機會的科技股也受到散戶追捧，如方舟創新ETF及其持有的部分股票。

散戶大軍年初進場，正逢美股氣勢正旺。在聯準會可能放緩升息力道的預期帶動下，標普500指數1月上漲6.2%，創下2019年以來同期最佳表現。根據近50年來的美股表現，當標普500指數1月上漲，則全年上漲的機率高達93%，平均漲幅達到雙位數19.4%。

以科技股為主的那斯達克指數1月大漲近11%，創下2020年11月以來最大單月漲幅。