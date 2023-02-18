北市一名超商店員趁晚間值班時將當日營業額8萬7千元現金放入垃圾桶內，以此行竊得手，男子以為神不知鬼不覺，但所做犯行已被監視拍下，事後店長提告，男子與店長以70萬和解，法官審理時衡量男子年紀尚輕，因一時失慮而犯罪，最後依業務侵占罪，判處3月徒刑，可易科罰金。

北市一名男子阿榮（化名）任職超商店員，負責收銀、結帳等業務，阿榮在2022年５月間心生歹念趁晚上下班前，先將當日營業額現金8萬7000元放置在小袋子內，再將裝有現金的小袋子藏放在櫃台旁的垃圾桶內，並假借要丟垃圾將垃圾桶內裝有現金的小袋子拿到白色大垃圾袋內，最後在晚上十點要倒垃圾時將錢偷走，事後店長發現8萬7000元的現金不翼而飛，調閱監視器後才抓到內鬼。

阿榮事後與店長達成和解，約定賠償店長70萬元，在審理時也已依約先賠償８萬元，法院審酌阿榮犯後坦承犯行，考量阿榮年紀尚輕，因一時失慮而犯罪，且僅高中畢業，目前從事物流及早餐店，月薪3萬5000元，依業務侵占罪，判處阿榮有期徒刑3月，可易科罰金。