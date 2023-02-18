企排18年18日第一戰由台北鯨華對上愛山林，鯨華以25比11、25比18及25比17直落三拿下勝利，目前取得15勝3敗暫居女子組首位的鯨華，拉開跟排名第2、12勝5敗的高雄台電之間勝差到2.5場，接下來只要鯨華明天再次擊敗愛山林，就可拿到台電怎樣都追不上的第16勝，鯨華也就可以提前登上女子組例行賽冠軍，打斷台電長達8年的例行賽后座壟斷霸業！

首局鯨華先送給愛山林一記下馬威，林書荷的無解進攻和甘可慧前排嚴密防守，鯨華打出一波5比0攻勢逼迫愛山林喊出暫停，暫停回來愛山林張洵瑞靠著一記漂亮的單手舉球美技幫助得分，但分差仍無法拉近，鯨華靠著甘可慧的前排攔網得分旗開得勝拿下第一局。

第二局愛山林洪詩涵以一記二號位直線重扣想一掃上局陰霾，但鯨華甘可慧絲毫不給對手機會，屢屢於前排阻擋對手攻勢，同隊「小黑」吳芳妤也在四號位貢獻火力，助鯨華一路保持領先到本局結束，鯨華拿下第二局。

第三局愛山林洪詩涵展現強大韌性，讓鯨華陷入苦戰，雙方一路鏖戰至7比7平手，鯨華陳潔擔任突破先鋒，靠著二號位重扣進攻助隊突破僵局，不斷地拉開比數，最終愛山林阻擋不住鯨華強勢火力，鯨華笑納本場勝利，也提前登上例行賽后座。