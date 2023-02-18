據中國大陸外交部網站2月18日消息，當地時間2023年2月17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見巴基斯坦外長比拉瓦爾。雙方談到中國大陸高空偵察氣球遭美軍擊落事件時，王毅怒斥，這種近乎歇斯底里的作法顯示美方對中方的偏見和無知已到了荒謬的程度，王毅要求美方，不要因為國內政治需要而做出這種荒唐無稽的事情。

王毅和比拉瓦爾會見時表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，中巴友誼堅如磐石。中方願同巴方一道，落實好兩國領導人達成的戰略共識，共建新時代更加緊密的命運共同體。中方堅定支持巴方維護安全穩定，實現發展振興，願為巴方克服暫時困難提供力所能及的幫助。

比拉瓦爾對巴中關係發展感到滿意。強調中國大陸是巴基斯坦的全天候朋友，巴外交政策的重要支柱就是強化與中國大陸的關係，推進中巴經濟走廊建設。巴方將堅定打擊恐怖主義，全力保護在巴中企和公民的安全。

雙方還就當前國際局勢下加強相互支持交換了意見。王毅指出，中國大陸民用無人飛艇因不可抗力偏離航線進入美國上空，對於這一偶發意外事件，本應冷靜、理智和專業處理。但美方無視基本事實，濫用武力、過度反應、渲染炒作，這種近乎歇斯底里的作法顯示美方對中方的偏見和無知已到了荒謬的程度。中方要求美方拿出解決問題的誠意，不要再因國內政治需要做出這種荒唐無稽的事情。