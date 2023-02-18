111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強複賽，陽明高中18日在新莊體育館迎戰永仁高中，主力張聿嵐因傷再度未出賽，不過在4名隊友得分雙位數幫助下，陽明67比39大勝永仁高中，陽明累積5勝1敗也確定晉級4強，另一邊在板橋體育館南山高中、南湖高中一戰，南山80比53重挫南湖，南山也搭上女子組4強列車。

陽明魏詩芸此役進帳14分，主控江子柔13分、6籃板、5助攻，廖家綺12分，陳郁庭11分、11籃板，且陽明在下半場只讓永仁拿到12分，以28分之差大勝；落敗的永仁全隊僅許婉昀10分上雙，確定中斷從105學年起連6季4強的紀錄。

南山高中靠著第2節23比6攻勢，帶著18分領先進入下半場，第3節南湖單節得分較高，不過還不足以翻盤，第4節南山再度讓南湖單節得分個位數，以單節26比9攻勢關門，南山自108學年獲得第4後，暌違2季重返4強。

111學年HBL女子組4強確定，由挑戰4連霸的淡水商工、北一女中、陽明高中及南山高中前進3月12日、13日在台北小巨蛋舉行的4強總決賽，不過4強種子排序要19日8強階段最後一天賽程結束後才能確定。