保加利亞為歐盟成員國中最貧窮的國家之一，希望透過加入歐元區，來提高投資和信用安全。但是該國長期的政治危機，拖累了此方面的努力。
在今年一月，巴爾幹半島的鄰國克羅埃西亞加入了歐元區。
Velkova指出，保加利亞在通膨方面沒有達到加入的標準，也沒有進行任何必須的法律修改。而臨時政府準備在四月的大選過後，再次提出新的法律修正案。
財長對記者說：「有鑑於我們在2月底之前不會提交合併報告，因此2024年1月的加入歐元區目標無法達成」。
財長也說，如果保加利亞滿足標準，可以在7月後遞交這份報告，如果保加利亞「獲得歐盟成員國的支持，那麼我們最遲可以在2025年1月1日加入歐元區」。
巴爾幹半島國家的貪汙腐敗，已經成為加入歐元區的最大障礙。在上星期，美國和英國對8名保加利亞人士進行制裁，其中包括兩名前部長，其中涉及到貪污問題。
而隨著中東歐的物價飆漲，保加利亞在2022年底的通膨率高達14.3%，高於標準。
此外，保加利亞國會也沒有通過反洗錢法、保險法，以及加入歐元區所需的相關貿易法的修改。
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