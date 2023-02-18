2019年正式投入營運的VinFast，正大張旗鼓準備在美國擴大市場規模。2022年11月，VinFast曾聲勢浩大地將首批999輛VF8裝載上船，並由越南運到美國西岸，打算在2月交給已預訂的車主。

VinFast表示，礙於某個特定的零組件品項，連接前煞車卡鉗與轉向節的螺栓，在車輛運行時或許會鬆脫，有可能減低前煞車的效能性。對於已經運到美國的那999輛VF8電動車，也會立即修正這項瑕疵。

VinFast指出，召回檢修的時間不會很長，因為很簡單就可修復。同時，也不會影響到預定今年2月底的交車時間。目前，沒有接獲任何因螺栓鬆脫造成煞車有問題的拋錨事件，也沒有客戶來抱怨。

VinFast在去年12月時，在越南國內電動車的交車數量超過4,000輛，其中半數以上是VF8新型運動休旅車款。同時，截至去年12月，VinFast拿到全球5.5萬張訂單，大概有1.2萬是來自美國地區。