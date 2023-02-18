為了迎接高雄今年2到4月演唱會季，高市府推出「加食延暢」促進演唱會經濟行動，活動官網於17日正式啟動，經發局除了與多家特色餐飲店家合作，在地12家百貨也熱烈響應，並由百貨自主規畫多種促銷方案，憑門票或票根即可享有優惠。

為了迎接高雄今年2到4月演唱會季，高市府推出「加食延暢」促進演唱會經濟行動，在地12家百貨也熱烈響應。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

經發局表示，知名西洋樂團新好男孩18日將於高雄巨蛋獻唱，接續還有西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天及張惠妹等知名歌手樂團到高雄舉辦大型演唱會，看好2至4月將有40萬名以上歌迷在高雄消費的商機，市府推出「加食延暢」行銷方案，包括新光三越左營及三多、漢神巨蛋、漢神百貨、夢時代、義享天地、義大世界、大遠百、SOGO三多、SKM PARK、大立、左營環球購物等12家百貨都祭出各式優惠搶客。

高市府經發局感謝高雄各百貨熱烈嚮應「加食延暢」促進演唱會經濟行動，搭配市府招募特色合作店家方案，共同歡迎這段時間造訪高雄聽演唱會的各地歌迷，除了聽演唱會還能享用吃喝玩樂與消費購物等各種優惠。