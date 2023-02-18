據勞保局公布的2022年勞保老年年金統計指出，每月老年給付領取不到2萬元的退休勞工人數達98萬1492人，占了領取老年給付的159萬餘名勞工的61.4％、相當於每1.62名勞工就有1人領不到2萬，還有17萬餘人每月領不到1萬元，平均給付僅有1萬8294元，還低於台北市去年最低生活費的1萬8682元。

勞保局統計指出，截至去年年底，仍有159萬請領勞保老年給付，平均投保薪資為3萬7716元，平均投保年資為29.46年，平均請領年齡為61.28歲、約有半數勞工請領老年給付的年齡落在60至64歲。

勞動部勞保局普通給付組組長劉秀玲表示，會影響勞工保險老年年金給付金額包括勞保平均投保薪資（現為最高60個月）、投保年資、展延或減領年金及累計消費者物價指數（CPI）等因素，如果勞工平均投保薪資越高、投保年資越長且請領最高加計2成的展延年金等，再加CPI等原因，就可能可以領取較高額度的勞保老年年金。

劉秀玲說，至於部分勞工請領較低數額，可能為加保年資較短、投保薪資較低，也有可能是國保併勞保請領等原因，此時就可以適用平均月投保薪資×年資×0.775％＋3000元的地板，但與此同時國保只能請領較低數額的B式，提醒勞工請領時應先試算。