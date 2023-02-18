2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，媒體人韋安今（18）日就表示，「侯友宜的責任感、正直和善念，侯友宜會義無反顧地來承擔，人民也會越來越堅定地信任和支持」，韋安更強調，「侯友宜不以權術、權謀，來與他人競爭。以此才能被人民信任，和被人民選擇」。

韋安今日在臉書上表示，「侯友宜的責任感、正直和善念，侯會義無反顧地來承擔，人民也會越來越堅定地信任和支持」，韋安更提及，「侯友宜曾一再提及父親，用一台腳踏車當豬肉攤商，起早貪黑在艱苦年代養活一家人，而他從中學到責任感，正直和善念，責任感，努力好好做事，扮演好當下新北市長的角色」。

這讓韋安感動，「只有克盡厥職，為400萬市民的民生、經濟，在當下拚搏，才能在未來，義無反顧地承擔帶領2300萬台灣人，追求『共好』的重任」，韋安最後也說，「正直，一心一意把心思用在把事做好，自己超越自己。不以權術、權謀，來與他人競爭。以此才能被人民信任，和被人民選擇；善念，不請之友、不念舊惡。永遠從善的信念，待人處事。以內在美好，才內實現達成外在的讓『台灣共好』」。