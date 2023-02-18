台北市長蔣萬安（左）18日出席在捷運台北車站舉行的「心想釋成，好釋逗陣來」公益記者會，並與台東縣長饒慶鈴（右）一同行銷台東鳳梨釋迦，並品嘗台東藍釋迦氣泡飲。（姚志平攝）

睽違23年台灣燈會回歸台北開幕，上海市也受北市府邀請，於燈會閉幕前一天來台參觀上海設置的「儂好上海」花燈。而上海市台辦副主任李驍東18日抵台，而台北市長蔣萬安下午在市府活動被問及是否要接見上海參訪團，蔣萬安表示，如果許可他會親自接見，不過對於其餘上海參訪團相關問題，蔣萬安皆重申答覆相關行程都經過中央陸委會核准，秉持對等尊嚴、善意、互惠的原則進行。

蔣萬安今下午與台東縣長饒慶鈴一同出席「心想釋成 好釋逗陣來」鳳梨釋迦公益記者會，會後聯訪被問及上海參訪團，蔣萬安表示，這次燈會邀請所有在台灣燈會有設展的城市代表團前來參訪，包含日本、韓國、菲律賓、馬賽爾都有組團一起共襄盛舉，這次的上海團也都非常歡迎。

而被問及20日上午會面要跟上海團談論雙城論壇嗎？蔣萬安表示，他們能夠組團來台，這次睽違23年回到台北舉辦，他熱情的歡迎，另一方面如果許可他會親自接見。

而接下來被問及上海參訪團的相關行程規畫，蔣萬安開始避答，並一再重申，這一次相關的行程安排，都會依照中央陸委會達成的共識，就是低調、單純、安全的原則進行，完全依照中央的規範，就是一場城市交流，主要討論議題就是觀光旅遊藝術文化發展議題，邀請他們參加台灣燈會，進行城市交流。

至於晚上副市長李四川原定要在百貨公司內台菜餐廳宴請上海參訪團，卻傳出晚宴地點更動，對此蔣萬安也不回應，僅表示，全部行程也得到中央的核准，就是一個城市交流，也和中央達成共識，這一次安排相關規畫和中央的原則低調、單純而且安全。

另媒體問及會不會擔心被扣上「紅帽」，蔣萬安表示，台北市和其他城市的交流，我們都會秉持對等尊嚴、善意、互惠的原則進行。