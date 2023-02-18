東京大學綜合文化研究院教授阿古智子與31位東京大學學生來訪新北市青年局，因關注台灣青年社會參與主題，這次特地來了解Cofacts線上查核的運作機制，並與青年參與者展開交流。青年局長錢念群表示，樂見新北青年的努力受國際重視。

錢念群表示，「Cofacts真的假的」社群的主要創辦人是新北青年，青年局自去年起推行促進青年參與計畫與Cofacts合作，運用線上機制鼓勵青年參與公共議題，並引進不同領域專家來對話，培養審慎與開放的公民態度，讓青年「審思何謂事實」，而不是告訴他們「事實是什麼？」。

「Cofacts真的假的」創辦人比鄰表示，感謝新北青年局的支持與合作，給予更多青年交流機會。Cofacts秉持著開放資料的精神，希望能協助國際社群，之前已對泰國印度日本甘比亞等國家分享相關經驗與技術，另有許多國家的團隊表達交流意願，也歡迎青年通過新北青年局的計畫來與國際交流。

新北市青年局表示，新北市促進青年參與計畫希望培養青年具備審慎確認網路資訊之習慣及能力，與「Cofacts真的假的」合作，將查核活動分解成目標明確、技能需求單純的小任務，降低參與的門檻。歡迎15至40歲青年上線報名，詳情請洽青年局官網。