張耀仁附身楊子儀跪別父母。（公視台語台提供）

應采靈劇中痛失愛子。（公視台語台提供）

應采靈劇中不相信痛失愛子。（公視台語台提供）

黃姵嘉失戀療傷會放縱自己。（公視台語台提供）

近來戲約不斷的楊子儀，在公視台語台、華視愛情台語劇《再見之後》一連失去暗戀對象張耀仁以及黃姵嘉，悲從中來掩面痛哭，楊子儀自曝「靜坐」最能給他安慰，「進入神佛的世界，看世間的感情會變得比較輕鬆」。

黃姵嘉被問到真實生活失戀療傷的小撇步，透露自己需要擺爛的時間，「我會瘋狂地放縱自己，每天窩在家裡小酌，什麼也不做，直到我覺得夠了，就會立刻把自己整理好再出發！」張耀仁則靠歌曲療傷法，「我大學時很喜歡騎車，都聽一些芭樂歌，邊騎邊哭。」

《再見之後》由金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁等人主演，上一集黃姵嘉與張耀仁含淚吻別後便人間蒸發，不但沒有參加男友的告別式，甚至連公司同事都找不到她。楊子儀與黃姵嘉同居許久，似乎漸漸在意起女方，購物時習慣性地想起她最愛吃的食物想買回家，回到空蕩蕩的房屋煮火鍋，也會在對面擺上兩副碗筷。

劇中張耀仁遭遇山難過世，「虎媽」應采靈無法接受兒子落水出意外的事實，不敢置信吼「他還拿過游泳冠軍」，氣得要趕走前來告知死訊的丈夫尹昭德與楊子儀。直到張耀仁靈魂附身楊子儀，下跪拜別父母交代「最後的話」，心碎的應采靈後悔哭求「你不要走，是媽媽不對，媽媽跟你道歉」，讓人鼻酸。

這場痛失愛子的訣別戲，尹昭德透露自己靠實際經驗去揣摩感情，「在我大兒子還是小嬰兒時，他在房裡睡覺，我與太太在外面聊天，突然聽到房間『咚』的一聲，隨之而來的強烈哭聲，當下的那個難過、不捨非常強烈，連結到劇中兒子出意外的那種心痛之情。」《再見之後》前幾集他擔憂兒子出事，也讓他想起曾在校門口遍尋不著小兒子，來回家中與學校找人的心路歷程，坦言不安與恐懼越來越巨大，真實經歷讓觀眾透過螢幕都能感受他的深刻情緒。