據雲南省紀委監委網站2月17日消息，日前，經雲南省委批准，雲南省紀委監委對省投資促進局原黨組書記、局長段穎嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。調查發現，這名41歲的中共幹部利用職務，與私營企業主搞權色交易，與多人發生不正當性關係，嚴重違反社會公德、家庭美德。

經查，段穎喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；官德不修，底線失守，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正，嚴重違反社會公德、家庭美德，與多人發生不正當性關係；利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助，非法收受他人財物。

段穎違反中共黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法，涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，直至中共十九大後仍不知止，情節嚴重、性質惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經雲南省紀委常委會會議研究並報雲南省委批准，決定給予段穎開除黨籍處分；由雲南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

段穎簡歷：

段穎，女，彝族，1982年10月出生，貴州興仁人，在職碩士研究生，2004年9月參加工作，2002年10月加入中國共產黨。

2004年9月至2008年6月，在昆明市西山區林業局工作；

2008年6月至2011年5月，任昆明市嵩明縣委書記助理（2009年8月起兼任嵩明楊林工業園區黨工委副書記、紀工委書記）；

2011年5月至2012年10月，任昆明市嵩明縣委常委、宣傳部部長；

2012年10月至2016年1月，歷任紅河州瀘西縣委副書記、副縣長、代縣長、縣長；

2016年1月至2017年10月，任紅河州商務局黨組書記、局長（2016年1月至2017年3月，兼任紅河州政府口岸辦主任）；

2017年10月至2017年12月，任紅河州發展和改革委員會黨組書記、主任；

2017年12月至2021年1月，任共青團雲南省委黨組成員、副書記（2017年3月至2018年2月，掛任上海市長寧區商務委員會副主任）；

2021年1月至今，任省投資促進局黨組書記、局長。

中國共產黨雲南省第十一次代表大會代表。