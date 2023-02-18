新北市德拉楠民族實驗小學是新北市第一所原住民實驗學校，為了傳承泰雅文化，校方師生打造新北市第一間擁有泰雅原住民家屋的學校，今舉行啟用典禮。（蔡雯如攝）

新北市德拉楠民族實驗小學是新北市第一所原住民實驗學校，為了傳承泰雅文化，校方師生打造新北市第一間擁有泰雅原住民家屋的學校，今舉行啟用典禮。（蔡雯如攝）

新北市德拉楠民族實驗小學是新北市第一所原住民實驗學校，為了傳承泰雅文化，校方打造新北市第一間擁有泰雅原住民家屋的學校，今舉行啟用典禮，校方採用泰雅族傳統祭儀舉行，並種植泰雅族人生活中最重要的赤楊木、苧麻與打那，希望泰雅族文化知識能持續傳承，讓孩子透過家屋了解祖先文化。

德拉楠實小原是烏來區德拉楠部落的福山國小，2021年轉型為學校型態實驗教育，將過去的課程系統化整合，設計以泰雅文化為中心的教材，讓孩子能熟悉部落文化內涵和知識。

教育局指出，這次興建傳統泰雅家屋，提供學生民族教育的學習場域，讓學生更能沈浸在泰雅傳統氣氛中學習，家屋的開放式空間也能使學校和部落社區緊密連結，讓學生與社區耆老、族人們攜手傳承德拉楠部落文化。

為了今日啟用典禮，校方也安排泰雅口述傳統lmuhuw吟唱和祈福，向祖靈傳遞家屋落成的訊息，期盼校務能順利推展。德拉楠實小校長梁淑媛表示，學校位在泰雅族原鄉，但民族教育課皆在普通教室上課，需要透過圖片或影片等素材，幫助學童了解傳統文化，缺乏親臨感受，因此才向國教署申請營造原住民族文化學習場域計畫，在校園生態池旁搭建傳統泰雅家屋。

梁淑媛說，師生全程參與搭建家屋的過程，親手搭建外，也種植原民植物，藉著重塑部落生活型態，學童可以了解原民歷史生活，也從中獲得認同感，學校未來會持續研發、推動以泰雅家屋為中心課程，豐富學生學習內容。

不少學生也在啟用儀式當起泰雅家屋的小小導覽員，為來賓解說家屋搭建的巧思，像是利用火煙薰方式防治家屋木頭及竹子腐爛，用綁藤方式連接建築，既牢固又環保。部落耆老王軍二說，家屋是部落的精神象徵，他走進家屋後看見竹木床、三灶石、獵具及背籃等擺設，一切就像他記憶中的部落。

教育局表示，市府積極推展原住民族語言及文化，除了領先全國首創族語教師認證輔導班和資深族語教師獎勵制度，鼓勵教師留在新北，也增加11所原住民特色學校，積極辦理太陽計畫、原住民文化列車講座，透過講師巡迴宣講，讓都市學生能進一步了解原民文化，期盼達到全民原教的目標。