對於品牌忠誠度非常高的果粉來說，蘋果品牌等同於「高品質」的代名詞，但有一名網友表示，自己第一次買iPhone手機，機型是iPhone SE，當初買來時沒特別注意，後來才發現螢幕某一角有翹起，拿去蘋果直營店反映，工程師只是壓回去，沒有提到任何風險；但最近他去換電池，才被告知這種翹起的情況會造成一些風險，讓他相當傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」發文指出，為了小尺寸買了iPhone SE ，當初購買時沒特別注意，以為是正常的，後來發現螢幕某一角有翹起，他在保固期內拿到直營店，工程師也只是壓回去，沒有提到螢幕的風險、也沒有更換新螢幕。

但他近日到門市更換電池，被告知螢幕翹起來的狀況，可能在拆卸螢幕時造成螢幕損壞，或裝不回去的風險，如果換新螢幕跟殼之類的，至少要4千元，要他同意承擔風險，以及後續衍生的費用，才願意幫他進一步拆卸，讓他傻眼直呼「我看以後還是買紅米這類安卓手機就好，蘋果太高貴了，養不起」。

其他網友紛紛表示，「路邊店面維修手機、廣告看板很喜歡用蘋果來打廣告，就是直營的維修速度 品質不受蘋果使用者滿意」、「保固期內工程師壓回去很扯」、「蘋果只是信仰而已，每年換新的內容無法突破盲點=炫富的行為」；也有網友提到「保固內電池問題送去維修，店員竟然跟我說這個型號的電池本來就很爛了建議換新手機」。

值得注意的是，蘋果從3月1日起，iPhone 14之前所有iPhone機型超過保固期電池維修費用，將增加新台幣800元，果粉未來換電池會花更多錢。