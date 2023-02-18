作為每天都要上班的社畜，叫醒你的不是夢想，而是堆積成山的工作，職場壓力越來越大，這時你最需要的除了休息之外，生活中的一點小確幸，更是不可少！隨著訂閱經濟的崛起，你有訂閱Netflix、Disney+、Spotify 嗎？開始走入現代人的生活中，今天《DailyView網路溫度計》整理適合社畜訂閱制的4大服務，身為社畜人的你趕緊手刀訂閱下來！

你有訂閱Netflix？訂閱制是什麼？

什麼是訂閱制？是指消費者透過定期付費，來獲得商品或服務的使用權，以前書籍、期刊的出版商就是透過這種模式進行收費，如今隨著數位科技的進步與突破，訂閱制逐漸取代傳統買斷產品或服務的商業模式，其運用範圍相當廣泛，從影視、音樂等串流平台，到實際產品、雲端軟體、服務等，民眾都可使用「訂閱制」來享受其服務。

抱歉了錢錢！身為社畜真的好需要這些訂閱服務

1.咖啡訂閱制

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人2021年咖啡消費總數約28.5億杯，共消費72.5萬包咖啡（每包 60kg），平均每人每年約喝122杯。另外，根據《網路溫度計民調中心》調查《飲食習慣洞察—咖啡篇》數據顯示，約4成台灣民眾每天至少喝1杯咖啡，僅14.8%民眾不喝咖啡，可見台灣「黑金」市場商機無限。

為了搶攻咖啡商機與版圖，像是星巴克、7-ELEVEN、全家便利商店等陸續推出「咖啡訂閱制」服務，以全家便利商店為例，他們在「2022年數位轉型鼎革獎」評選中，「隨買跨店取—訂閱制」獲得商業模式及卓越營運的楷模獎，會員透過全家APP訂閱咖啡，有美式、拿鐵咖啡包月方案，採線上支付方式，不限固定門市，全台皆可跨店領取，據悉，在會員APP上售出的咖啡占比已突破5成。

咖啡訂閱制對社畜來說相當方便，不少網友分享使用心得，「自動續買還滿方便的，不用每次遇到優惠還要搶」、「感覺是很方便」、「訂閱還滿方便的，至少有基本優惠」、「多了這個功能，對有固定在喝的人自動續訂方便很多」、「每週期又能自動扣款很方便」。

2.居家清潔訂閱制

根據1111人力銀行調查發現，台灣上班族每天平均工時落在8.8小時，但有56.5%的上班族，每天平均工時達9小時以上，63.6%班族每月都必須加班，整體平均加班時數為15.7小時，而且有49%的上班族即使算下班了，回到家仍在處理公事。

忙碌於工作，沒時間打掃怎麼辦？即使休假也只想躺平耍廢，拿不出體力、精神來整理家務，對此，順應時代的改變，居家清潔、到府收納、代收垃圾等服務，在台灣如雨後春筍般出現。

其中信義居家推出居家清潔常客優惠，以雙北、桃園、台中、台南、高雄為服務範圍，透過「訂閱制」模式包套購買， 提供「雙周清」與「周周清」方案，讓消費者預約居家清潔更方便，不少使用過的消費者都說讚，「預約看得到訂單進度及紀錄，感受蠻好的」、「居家清潔服務好，整理清潔非常細心乾淨」、「專業又快速的服務」、「團隊專業度極高，物超所值的五星服務」、「服務人員穿著整齊的居家制服，進門非常有禮貌，打掃過程非常安靜不會吵到家裡人」。

3.計程車訂閱制

自從Uber崛起進入台灣市場之後，大大改變了台灣計程車生態，民眾開始透過手機APP叫車，為此《DailyView網路溫度計》調查整理「方便又好用！10大網友最愛的叫車APP」一文供網友參考。

「亞洲萬里通」2019年於粉專上針對粉絲進行統計，調查民眾搭乘計程車10項理由，其中第一名是「無法克制睡過頭」，比例高達82%，不少網友表示，每天起床都要天人交戰，總想著再睡10分鐘就好，沒想到就會錯過捷運，只好搭計程車。

另外，像是加班應酬完後，需要叫代駕、緊急要拜訪客戶、不想走路等，小黃都是最不可或缺的好夥伴，對此，已擁有約280萬名用戶，超過1.2萬名駕駛的LINE TAXI推出日日搭服務，一樣以「訂閱制」為概念，提供5趟、10趟、15趟、20趟等選擇，讓小資上班族可自由選擇最適合自己的方案。

4.貼圖訂閱制

在台灣有超過2,100萬用戶的通訊軟體LINE，經常被用來溝通工作，使用貼圖不僅能讓文字看起來更有溫度，同時也能減少會錯字的機率，因此，LINE推出「LINE貼圖超值方案」，透過每月小額訂閱制模式，分基本型與進階型兩大方案，即可享受400萬組原創貼圖的任選即用。

其中，LINE在去年（2022年）特別公布各年齡層的貼圖使用習慣，20歲～29歲年輕世代，大多為社會新鮮人，偏愛搞怪、微厭世風格；30歲～39歲世代用戶，喜愛動物角色搭配幽默對話；40歲~49歲族群，則偏愛可愛角色的貼圖。

對於貼圖訂閱制感到新奇的網友表示：「年繳換算下來，一個月比一杯手搖便宜，頗心動的」、「沒想到貼圖也有訂閱制的一天」、「表情貼也能用覺得很棒」、「我只要少喝一兩杯手搖，就能換到一整個月的快樂」、「訂閱對我是最划算的」、「LINE在台灣已經無敵」、「訂閱制果然是未來趨勢」。

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