小甜甜去（2022）年12月被爆出因宣傳《幸福宅在一起》新戲失焦，導致被逐出宋逸民所屬《藝起發光》教會，事後宋逸民、陳維齡也召開記者會道歉，不過卻隻字未提小甜甜，讓小甜甜動怒在臉書上發聲。沒想到事件才平息一個多月，阿BEN（白吉勝）於昨（16）日晚間指出《藝起發光》教會涉嫌逃漏稅，對此教會也再度回應了。

《藝起發光》再陷風波？阿BEN收執業所得驚喊：沒領過竟要補稅？

阿BEN昨晚在臉書寫下，在農曆新年收到國稅局執業補稅通知，「上面寫著：『《藝起發光》執業所得』，以及我們完全摸不著頭緒、莫名其妙的『費用金額』」，事後阿BEN追問會計師及友人，才得知執業補稅通知意思是指他曾經在《藝起發光》教會領過薪水。

阿BEN接著無奈解釋，「我們家在108、109、110這三年期間...在《藝起發光》我們從來只有長期的什一奉獻、數十次愛筵奉獻，以及當初的擴堂奉獻，我們根本就沒有從《藝起發光》領過國稅局稅單上所標示執業數目的薪水」，怒斥「付給《藝起發光》的所有奉獻這些竟然都無法抵稅就算了，我們竟然要為從沒領過的執業所得金額補稅？」

後來阿BEN親自跑一趟國稅局，才發現包含妻子徐小可、徐小可爸爸都曾被《藝起發光》教會寫上「執業」並領過薪資，「為了保護自己，所以我們已向國稅局檢舉，《藝起發光》涉嫌虛報薪資所得，實收奉獻卻從未開收據」，檢舉5天後阿BEN也表示收到國稅局來函通知已經立案調查。

宋逸民臉書發聲！曬勞務酬報單：全力配合調查

對此宋逸民也直接發出阿BEN簽署勞務酬報單收據，指出願全力配合國稅局調查，「相信不管是我們有沒有挪用過協會的資金來支付兒子英國的學費？以及我們現在住的房子是不是使用協會的金錢購買？以及我們夫妻有沒有靠宗教斂財？等等遭到污衊或質疑的內容，都會水落石出」，教會也重申他們長年幫助台灣各教會公益活動、舉辦「愛在四月天」，對於支付車馬費的藝人都有取得親筆簽名之勞報單，「我們都是完全按照國稅局的規定來開立參與執行業務所得給每一位藝人，所有的真相就等國稅局的整個調查出來之後會再公告給大家，也希望大家不要再利用媒體污衊及混淆視聽，到時候請該道歉的人道歉，該說明的人說明，傳道人的尊嚴和清白並不是可以這樣任意踐踏污衊的」。

宋逸民聲明全文：

非常遺憾，如果他們發文或檢舉前可以先跟我們私下溝通，給我們解釋的機會，也許就不會對於稅務有這些錯誤的誤解，那既然他們選擇直接公開在媒體，我們也只好公開在FB回覆：

既然國稅局已經介入調查，藝起發光也會全力配合國稅局這邊的調查，相信不管是我們有沒有挪用過協會的資金來支付兒子英國的學費？以及我們現在住的房子是不是使用協會的金錢購買？以及我們夫妻有沒有靠宗教斂財？等等遭到誣衊或質疑的內容，都會水落石出。

還有人說藝起發光開立的收據到底可不可以使用？以及藝起發光有沒有涉嫌逃漏稅以及涉嫌謊報薪資所得？漏開收據？我們到底為什麼要完全按照國稅局的規定來開立這些執行業務所得，給所有參與過並領取協會活動車馬費的藝人？相信一切都會真相大白，國稅局一定也會將所有金流調查清楚並將結果告知他們。

教會重申，協會因為長年舉辦愛在四月天，以及幫助台灣各教會的一些公益活動，我們對於每一位參與的藝人都有支付他們車馬費，並且都有取得他們親自簽名的勞報單，每一個簽名都有勞報的證據，因此我們都是完全按照國稅局的規定來開立參與執行業務所得給每一位藝人（附上白先生其中之一的勞報單），所有的真相就等國稅局的整個調查出來之後會再公告給大家，也希望大家不要再利用媒體誣衊及混淆試聽。

到時候請該道歉的人道歉，該說明的人說明，傳道人的尊嚴和清白並不是可以這樣任意踐踏誣衊的。

（出埃及記 23:1）不可隨夥佈散謠言，不可與惡人連手妄作見證。