中國大陸銀保監會網站18日消息，中國銀保監會、中國人民銀行就《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，擬將銀行畫分為三個檔次，匹配不同資本監管方案。

兩部門稱，為進一步完善商業銀行資本監管規則，推動銀行提升風險管理水準，提升銀行服務實體經濟的質效，中國銀保監會會同中國人民銀行開展《商業銀行資本管理辦法（試行）》的修訂工作，形成了《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

修訂的重點內容包括：一是構建差異化資本監管體系使資本監管與銀行資產規模和業務複雜程度相匹配，降低中小銀行合規成本。二是全面修訂風險加權資產計量規則，包括《信用風險權重法》和《內部評級法》、《市場風險標準法》和《內模法》以及《操作風險標準法》，提升資本計量的風險敏感性。三是要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時、充分地掌握客戶風險變化，確保風險權重的適用性和審慎性。四是強化監督檢查，優化壓力測試的應用，用好用活第二支柱，進一步提升監管有效性。五是提高資訊披露標準，引入70餘張披露範本，要求銀行詳細披露風險相關定性和定量資訊，增強市場的外部約束。

下一步，銀保監會將根據社會各界回饋意見，進一步修改完善《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》並適時發布實施。