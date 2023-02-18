榮獲第22屆台北電影獎最佳女主角的女星王淨，近期因為飾演《關於我和鬼變成家人的那件事》警花林子晴再度受到矚目，在《DailyView網路溫度計》新生代女星網路口碑排行榜位居第7名。日前遭網友爆料與曹佑寧甜蜜逛年貨大街的她，昨（17）日又再度被直擊與曹佑寧戴著同款黑色口罩前往大阪，再度引發娛樂圈關注。

曹佑寧、王淨戀愛ING？大阪關西機場遭直擊甜蜜出遊

據《TVBS新聞網》報導，昨天中午有民眾直擊曹佑寧與王淨兩人同時現身日本大阪關西機場，從民眾拍下的照片中可見身高180公分的曹佑寧頭戴黑色漁夫帽並戴上黑色口罩，還穿著IG上曾出現的藍白色外套與灰色帽T，身旁的王淨則戴著黑色同款口罩，即使全身包緊緊，渾身散發的明星氣質還是被民眾一眼認出。

王淨「超強發電機」曹佑寧也愛了？雙方經紀人回應了

其實先前就有網友在Dcard上以「曹佑寧＆王淨」為題發文，透露在年貨大街上遇到曹佑寧與王淨，從IG上也可以見到兩人同樣戴在食指上的戒指、同款手鍊，還有同天同款的春聯及同一天發文去士林夜市，許多網友也分享直擊照片，不過據《NOWnews》報導，王淨經紀人對於緋聞僅回應「謝謝大家關心，年輕人正常交友，公司這邊不過問」，曹佑寧經紀人則表示「我們不過問藝人私事，年輕人正常交友」，兩人的感情還是讓人霧裡看花。