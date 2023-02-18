巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）於2022年11月甫買進約6,010萬股台積電ADR股票；不過在15日公布大砍台積電持股86%，導致台積電（2330）當日重挫，連帶台股大盤指數也大跌逾200點，引發股市關注。

波克夏大砍台積電ADR 86%持股

去年11月，波克夏公司間砸下逾41億美元（約新台幣1230億元）買進台積電的美國存託憑證（ADR），一舉躍升為前10大股東，外界原預期將長期持有，未料僅持股1季就出現反轉。根據波克夏14日提交的13F報告，波克夏在去年第3季買進台積電ADR共6,010萬股，第4季卻大賣5,180萬股，大砍86%，持股僅剩829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元；波克夏上季大砍台積電ADR持股，形同錯失台積電ADR今年31.5%漲勢。

各方分析賣掉原因

對此，據《經濟日報》報導，統一投顧董事長黎方國認為，「其實巴菲特對於非核心持股是很短線的」，波克夏每季的持股，除了核心持股的前10檔（或前5檔）持有的時間較長之外，大約有三分之一以上會汰弱留強，「台積電未進入核心持股，也許是目前巴菲特有不同的想法」。也有法人推測，也許不是巴菲特本人的決策，而是基金經理人的操作。

而根據《ETtoday新聞雲》投信投顧公會副理事長、萬寶投顧董事長朱成志分析巴菲特拋售台股的原因有二：一是「今年台股主角換人做」，可能從產業面角度出發，電子業、半導體還在往下做庫存調整，因此中小型股如伺服器相關族群等，在今年比較有表現機會。二是，巴菲特看到「好公司遇倒霉事」，去年正逢裴洛西來台，兩岸關係緊張，巴菲特就在第3季布局台積電，推升台積電來到370元價位，即使這次大賣台積電，但理論上，「這價位不會再來」。

巴菲特大砍台積電 「賣出」聲量遠超「買進」

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近半年內（2022/08/20-2023/02/15）巴菲特買進及出脫台積電ADR聲量趨勢累積46,644筆。去年11月15日，波克夏砸逾1200億買進台積電ADR，創下9,354筆聲量。

而今年2月15日，巴菲特大砍台積電則飆高至12,853筆，在台股掀起一陣波瀾，台積電開盤跳空大跌，一度暴跌近4％，最後以525元作收，市值失守新台幣14兆元關卡之下。

PTT股板網友討論，「沒想到巴爺爺也是短線仔」、「老巴好狠，清了86%」、「巴比Q了」、「爺爺太無情了」、「每個都說增持機會大至少不可能減持，結果...」「巴菲特也看不好台積電地緣政治影響」、「他這樣有賺嗎」。

【投資理財】

建議警語：本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月20日至2023年02月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『巴菲特出脫台積電』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。