說到2022年熱播陸劇中最甜、最圈粉、最讓人一跌進坑就出不來的，莫過於吳磊和趙露思領銜主演的《星漢燦爛》及續篇《月升滄海》，又甜又虐的愛情線讓觀眾無法自拔、如癡如醉。

真的「吳露可逃」！吳磊、趙露思爆熱戀 《星漢燦爛》CP成真?

由趙露思、吳磊主演的中國古裝劇《星漢燦爛》、《月升滄海》自播出後討論不斷，該劇至今仍高居《DailyView網路溫度計》陸劇網路口碑排行榜第6名。兩位主角更是人氣爆棚，晉升新一代頂流小生、小花。

劇中小倆口愛得濃情蜜意，讓觀眾一追就直接躺坑，在劇組釋出的花絮中也能看到吳磊和趙露思之間充滿化學效應的戀愛氛圍，讓粉絲們忍不住嗑起真人CP，紛紛喊話希望他們配對成真。沒想到近日忽然有爆料指出「95頂流女星去年底跟她的暑假熱CP在一起了，除了『棣欣引力（王鶴棣、虞書欣CP名）』的另外一對，但是男方現在出國了」。

經過微博網友比對，認爲去年暑假大熱CP、95頂流女星、男方目前人在國外，3大線索都指向吳磊及趙露思。更有眼尖粉絲發現，日前吳磊發布的芬蘭雪景照配上了「cooooool 」的文字，與趙露思去年3月的某篇發文不謀而合，認為兩人根本是偷偷隔空傳情示愛。如今被爆出吳磊、趙露思真的在交往，令《星漢燦爛》劇迷們暴動嗨喊「真的『吳露可逃』啦！」