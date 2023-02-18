台北市長蔣萬安（右）今下午與台東縣長饒慶鈴（左）一同出席「心想釋成 好釋逗陣來」鳳梨釋迦公益記者會，會後聯訪。（陳薏云攝）

為持續推廣台東農特產，台北捷運公司新的一年再度與台東縣政府攜手合作，將最夯的鳳梨釋迦新鮮直送到大台北地區，18日於捷運台北車站舉辦「心想釋成 好釋逗陣來」公益記者會。台北市長蔣萬安、台東縣長饒慶鈴現場示範鳳梨釋迦新吃法，蔣萬安也呼籲中央，應務實面對大陸禁止進口農產品的問題，即刻來解決。

蔣萬安表示，捷運不只是捷運，而是緊緊聯繫交通、經濟、產業及生活的城市動脈，不但要妥善運用空間創造更多價值，更希望藉此機會協助本土產業、關懷東部地區的原民朋友。

而受訪談被問及大陸禁止進口台灣水果，是否會覺得中央處理不夠積極，蔣表示，還是希望中央務實面對問題，即刻來解決，北市府跟台東縣政府一直都有密切合作，台東有非常獨特的環境和氣候，且是鳳梨釋迦最大產區，台北市政府絕對站在支持在地青農的角度，跟台東縣政府密集合作推銷。

饒慶鈴則表示，與其能要求別人，應該自己幫忙，像北市府、北捷給台東很好的協助，幫了台東縣兩年。

北捷表示，18日起至3月18日止，台東的鳳梨釋迦將在捷運台北車站販售，利用車站空間開拓商機，優先將川流不息的台北車站黃金櫃位提供台東小農現場展售，推廣行銷遠近馳名的在地水果，進而促進本土農業永續發展。