美國今天表示，已成功在南加州外海回收本月4日擊落的疑似中國偵察氣球碎片，正展開研究。但美國與加拿大當局也宣布取消搜索上週末擊落的3件不明物體，並未發現殘骸。

路透社報導，美國總統拜登本週表示，美國情報機構認為這3件不明飛行物體很可能是和私人企業、娛樂產業或研究機構有關的氣球，與中國的間諜計畫無關。

美國北方司令部（Northern Command）表示，最初被響尾蛇（Sidewinder）飛彈擊落的氣球，最後一件殘骸也已送往維吉尼亞州的聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。

路透社於16日率先披露，美國當局成功回收疑似中國偵察氣球殘骸。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，「（回收的殘骸）相當多，包括負載結構，以及若干電子和光學設備，現在都在FBI的匡提科（Quantico）實驗室處理」。

柯比表示，這顆氣球飛越美國上空時，當局已經透過觀察得知許多情報。

他在白宮新聞簡報會表示，「我們相信，透過觀察它的內部，研究它的運作方式，以及它有何作用，我們將會獲知更多」。

美國軍方表示，過去兩週在海上進行搜索的美國海軍與海岸防衛隊（Coast Guard）已經離開該區域。

北方司令部發布聲明稱，「空中和海上的安全警戒範圍均已解除」。

美國軍方表示，這顆中國氣球的所有關鍵感測器和電子設備，以及絕大部分結構據信都已被打撈上岸，這些部件能夠協助反間諜官員判斷北京如何利用這顆氣球蒐集情資，並回傳監控情報。

這顆氣球在美國和加拿大上空漂浮了一週，直到拜登下令在大西洋外海將它擊落。北京方面否認利用氣球執行政府間諜任務。

這起事件引發華府一陣騷動，並促使美軍開始搜索自家領空，尋找是否有雷達並未偵測到的落網之魚。北方司令部隨後在10日與12日間展開前所未見的行動，前後擊落3件不明飛行物體。

美方今晚表示，已經結束打撈在阿拉斯加與休倫湖（Lake Huron）上空擊落的兩件不明飛行物體，「並未發現任何殘骸」。

第3件不明飛行物體在加拿大的育空地區（Yukon Territory）上空被擊落。加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）今天同樣發布聲明，決定結束搜索任務。