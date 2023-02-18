慈濟推動素食減重，線上教學、訂餐等選項。（慈濟提供）

肥胖會引發慢性病，也有罹癌風險，國健署統計，台灣過重人口高達50.3％，慈濟醫療體系結合台灣素食營養學會，共推「健康挑戰21－打造天然自癒力」計畫，2年來，已有1萬4千人透過全植物性飲食，改善體重，健康甩肉。

現代人飲食經常吃油炸、精緻型的食物，平常又很少運動，在這後疫情時代，許多人更應注重飲食健康。慈濟慈善基金會推動「健康挑戰21－打造天然自癒力」計畫，挑戰者可以選擇線上學習，與專業醫師及營養師交流，21天為自己準備符合全植物飲食的餐點。亦可自費訂餐，自行到指定地點或合作餐廳領取便當，另外還有冷凍料理包送到家，適合忙碌的上班族。

21天由營養師設計少油、少鹽、少糖、無精製澱粉、無高度加工食品、高纖維的全植物飲食，每餐蔬菜佔二分之一、全穀根莖類四分之一、植物性蛋白質四分之一，另外鼓勵每餐補充拳頭大小的水果及以堅果攝取好油脂。

曾經有位挑戰者徐振興，日常喜歡吃重口味食物，體重一度飆到110公斤，透過參加「健康挑戰21」改變飲食習慣及適量運動，短短3周減掉近9公斤，關節疼痛也獲改善，持續控制飲食及運動，才3個月體重共下降15公斤，見證吃得對就能健康減重！

慈濟慈善基金會以非營利方式推動此計畫，透過「健康挑戰21－打造天然自癒力」計畫傳遞均衡飲食的重要觀念，報名參加「線上學習落實生活」方案，可免費享有線上課程、食譜及線上支持。所有報名的學員還可以加碼報名「線上烹飪課程」，三堂課350，全數捐給慈濟基金會，幫助有需要的人。報名時間2月27日截止或額滿為止，可查詢連結：https://forms.gle/ASaSejH4BroDxfBG8 。