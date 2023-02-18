Chat GPT風潮襲捲全球，讓人驚豔當今AI技術進步之神速之餘，連圖形處理晶片（GPU）大廠NVIDIA執行長黃仁勳都說，Chat GPT是人工智慧終於迎向iPhone時刻，可說是運算領域出現史上最偉大的一刻。新光投信18日指出，半導體股多頭柴火已點燃，科技股的新牛市正蓄勢待發，可用半導體ETF布局。

國內4檔半導體ETF中，台積電都是各家半導體ETF主要或最大持股，據統計，截至2月13日為止，新光臺灣半導體30 ETF持有台積電占30.38％最多，為00904 ETF的最大成份股，另外，兆豐特選台灣晶圓製造ETF持有台積電25.24％、富邦台灣核心半導體ETF持有占25.04％，也皆超過25％比重之上，至於中信關鍵半導體ETF，則持有台積電較少，比例不到2成（19.99％）。

台積電成為AI股的軍火庫，也帶旺國內4檔半導體ETF淨值走揚，以近3個月期間來看，基金淨值表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF，上漲幅度達14.03％、其次依序為中信關鍵半導體ETF、富邦台灣核心半導體ETF，與兆豐特選台灣晶圓製造ETF，同期間漲幅也都逾13％，若與加權指數相比，國內4檔半導體ETF，不論近1個月、3個月、6個月或今年以來，各家績效都超越大盤同期表現，展現半導體重回台股盤面主流的強勁漲升力。

新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹表示，ChatGPT掀起AI新錢潮，背後技術仰賴具備「高效能運算」（HPC）晶片，才能驅動ChatGPT運作，目前美系重量級科技大廠，包括Google、亞馬遜都相繼強化旗下產品AI功能情況下，使高效運算（HPC）需求不斷竄升，加上ChatGPE週邊衍生的龐大商機更不容小覷，初期來看，提供AI晶片及運算架構等「基礎設施」的半導體相關領域，將是首波直接受惠的最大贏家。

王韻茹強調，近期台積電在法說會上指出，高效能運算（HPC），必然是未來幾年最重要的成長動能，且人工智慧的必然趨勢，台積電為全球晶圓代工龍頭，扮演全球科技之母角色，最近法說會上，公司已表明半導體景氣會在2023年第2季觸底，下半年將有顯著回溫，由台積電領軍下的臺灣半導體供應鏈，預估庫存調整週期於今年上半年告一段落後，股價有望領先基本面提早一季反映。

現階段半導體類股隨大盤起起伏伏，王韻茹建議小資族或手頭資金有限的投資人，若想參與今年半導體主流股回升行情，掌握AI科技股新牛市商機，不妨選擇半導體ETF利用股價回檔分批佈局或定期定額長期投資，可以用更平價的方式完整持有ETF張數，加上半導體ETF具季配息設計，便投資人活用配息現金流，加上今年半導體ETF股價擁資本利得成長潛力，是投資人今年享「息利雙收」兼顧「高CP值」的平價理財工具。